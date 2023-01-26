Vào ngày 26/1, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã tóm gọn đối tượng dùng súng bắn đạn cao su vào cướp tiệm vàng trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 9h20 ngày 26/1, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tiếp nhận tin báo có một đối tượng sử dụng vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng T.T. (phường 1, TP Sóc Trăng) để cướp một sợi dây chuyền màu vàng.

Sau khi nhận được tin báo và điều tra, công an xác định đối tượng tên Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Tang vật thu được là một sợi dây chuyền vàng 18k khoảng 1,5 lượng và một khẩu súng bắn đạn cao su.

Đối tượng Tăng Minh Phúc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhân viên tiệm vàng cho biết, khi vào tiệm vàng, Phúc dựng xe máy ngoài đường, bước vào hỏi mua một sợi dây chuyền. Khi nhân viên đưa sợi dây chuyền, đối tượng cho tay vào túi rút ra một vật giống súng uy hiếp những người xung quanh rồi ra ngoài lên xe định tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng bấm chuông báo động. Nghe tiếng chuông, một nhân viên dùng bình chữa cháy mini xông ra. Lúc này, đối tượng Phúc đã lên xe nhưng không nổ máy được.

Hình ảnh đối tượng vào tiệm vàng rút súng - Ảnh: Báo Dân Trí

Tang vật là một khẩu súng bắn đạn cao su, một sợi dây chuyền vàng bị cướp - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhân viên tiệm vàng dùng bình chữa cháy phun vào người nên Phúc hoảng hốt bỏ xe thoát thân thì bị người dân và công an bắt giữ.

Hiện tại, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

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