Sóc Trăng: Truy bắt nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng

Xã hội 26/01/2023 16:17

Vào ngày 26/1, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã tóm gọn đối tượng dùng súng bắn đạn cao su vào cướp tiệm vàng trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 9h20 ngày 26/1, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tiếp nhận tin báo có một đối tượng sử dụng vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng T.T. (phường 1, TP Sóc Trăng) để cướp một sợi dây chuyền màu vàng.

Sau khi nhận được tin báo và điều tra, công an xác định đối tượng tên Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Tang vật thu được là một sợi dây chuyền vàng 18k khoảng 1,5 lượng và một khẩu súng bắn đạn cao su.

Sóc Trăng: Truy bắt nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng - Ảnh 1
Đối tượng Tăng Minh Phúc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhân viên tiệm vàng cho biết, khi vào tiệm vàng, Phúc dựng xe máy ngoài đường, bước vào hỏi mua một sợi dây chuyền. Khi nhân viên đưa sợi dây chuyền, đối tượng cho tay vào túi rút ra một vật giống súng uy hiếp những người xung quanh rồi ra ngoài lên xe định tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng bấm chuông báo động. Nghe tiếng chuông, một nhân viên dùng bình chữa cháy mini xông ra. Lúc này, đối tượng Phúc đã lên xe nhưng không nổ máy được.

Sóc Trăng: Truy bắt nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng - Ảnh 2
Hình ảnh đối tượng vào tiệm vàng rút súng - Ảnh: Báo Dân Trí
Sóc Trăng: Truy bắt nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng - Ảnh 3
Tang vật là một khẩu súng bắn đạn cao su, một sợi dây chuyền vàng bị cướp - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhân viên tiệm vàng dùng bình chữa cháy phun vào người nên Phúc hoảng hốt bỏ xe thoát thân thì bị người dân và công an bắt giữ.

Hiện tại, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Giải cứu người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m

Hà Nội: Giải cứu người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người phụ nữ 63 tuổi, trèo lên cột điện cao 25m ở Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ dùng súng cướp tiệm vàng tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?