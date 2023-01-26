Hà Nội: Giải cứu người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người phụ nữ 63 tuổi, trèo lên cột điện cao 25m ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 25/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07 Công an Hà Nội) nhận được tin báo có một phụ nữ trèo lên cột điện tại ngõ 146, đường Đoàn Kết, phường Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác đã triển khai đệm hơi, leo lên cột điện, tiếp cận và đưa người phụ nữ xuống đất an toàn lúc 12h cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân xuống dưới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cảnh sát cho biết, người phụ nữ đã trèo lên cột điện cao khoảng 25m. Do cột điện nằm sâu trong ngõ nhỏ nên xe thang không thể tiếp cận trực tiếp. Lực lượng chức năng sau đó phải khiêng đệm hơi vào chân cột điện, chặt cây cối xung quanh để lấy diện tích triển khai cứu người phụ nữ.

PC07 cho hay, người phụ nữ 63 tuổi khi được đưa xuống đất tinh thần bị hoảng loạn vì ở trên cao quá lâu.

Quá trình cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do phía bên trong cột điện không thể triển khai đệm hơi, chỉ triển khai được phía ngoài cột. Khi tiếp cận để buộc dây đai an toàn vào nạn nhân phải trao đổi, nói chuyện để trấn tĩnh nạn nhân.

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