Hà Nội: Giải cứu người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m

Xã hội 26/01/2023 14:46

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người phụ nữ 63 tuổi, trèo lên cột điện cao 25m ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 25/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07 Công an Hà Nội) nhận được tin báo có một phụ nữ trèo lên cột điện tại ngõ 146, đường Đoàn Kết, phường Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác đã triển khai đệm hơi, leo lên cột điện, tiếp cận và đưa người phụ nữ xuống đất an toàn lúc 12h cùng ngày.

Hà Nội: Giải cứu người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân xuống dưới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cảnh sát cho biết, người phụ nữ đã trèo lên cột điện cao khoảng 25m. Do cột điện nằm sâu trong ngõ nhỏ nên xe thang không thể tiếp cận trực tiếp. Lực lượng chức năng sau đó phải khiêng đệm hơi vào chân cột điện, chặt cây cối xung quanh để lấy diện tích triển khai cứu người phụ nữ.

PC07 cho hay, người phụ nữ 63 tuổi khi được đưa xuống đất tinh thần bị hoảng loạn vì ở trên cao quá lâu.

Quá trình cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do phía bên trong cột điện không thể triển khai đệm hơi, chỉ triển khai được phía ngoài cột. Khi tiếp cận để buộc dây đai an toàn vào nạn nhân phải trao đổi, nói chuyện để trấn tĩnh nạn nhân.

Tết Việt trên "đất khách" của người con xa quê hương

Tết Việt trên "đất khách" của người con xa quê hương

Tết đến Xuân về là dịp để tất cả mọi gia đình sum họp, đoàn tụ sau một năm dài nhưng nhiều người xa xứ không thể về quê hương đón Xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m cứu người phụ nữ 63 tuổi trèo lên cột điện cao 25m tin moi tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?