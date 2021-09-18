Sở Y tế TP.HCM: Giữ nguyên khoảng cách giữa 2 mũi tiêm AstraZeneca

Liên quan đến thông tin về khoảng cách giữa các mũi tiêm vaccine AstraZeneca, Thành phố đã có văn bản đề xuất Bộ Y tế nhưng chưa nhận được câu trả lời. Vì vậy, trước mắt vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Theo báo Chính phủ đưa tin, tại buổi họp báo định kỳ do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức chiều ngày 17/9, ông Phạm Đức Hải - Phó Ban Chỉ đạo cho biết, Thành phố đang điều trị cho 40.888 bệnh nhân, trong đó có 3.145 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.514 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Về tiêm vaccine, tính đến ngày 16/9, TP.HCM đã tiêm được 8.563.863 liều, trong đó có 6.693.404 mũi 1 và 1.870.459 mũi 2.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc HCDC cũng thông tin, mỗi ngày tại TP.HCM vẫn ghi nhận hơn 4.000 trường hợp F0 qua tầm soát xét nghiệm. Theo kết quả đợt 3 gần nhất, tỉ lệ dương tính ở vùng xanh là 0,5%, vùng vàng là 0,6%.

Buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM được tổ chức chiều ngày 17/9 - Ảnh: Báo Chính phủ

Liên quan đến thông tin về khoảng cách giữa các mũi tiêm vaccine AstraZeneca, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, số người tiêm mũi 1 đến nay đa số đủ thời gian từ 6-7 tuần nên Thành phố muốn rút ngắn thời gian để bao phủ tiêm mũi 2. Thành phố đã có văn bản đề xuất Bộ Y tế nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, trước mắt Thành phố vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, giữ nguyên khoảng cách 2 mũi tiêm từ 8-12 tuần.

Từ nay đến 30/9, TP.HCM cần được cấp thêm thêm 1,8 triệu liều để đạt 100% tiêm phủ mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi cũng như tiêm mũi 2 cho những người đến thời hạn.

Khẩn: Bộ Y tế yêu cầu không tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi Trong văn bản mới nhất, Bộ Y tế yêu cầu không tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp 2 loại vắc-xin không theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-y-te-tphcm-giu-nguyen-khoang-cach-giua-2-mui-tiem-astrazeneca-425136.html