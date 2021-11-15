Tại TP.Cần Thơ trong ngày 13/11, thành phố ghi nhận thêm 372 ca F0. Trong số ca mắc mới có 155 ca cách ly tại nhà, 31 ca trong khu cách ly, 90 ca ở khu phong tỏa, 88 ca tầm soát ở cơ sở y tế và 8 ca tầm soát cộng đồng. Đến nay, số ca F0 tại TP.Cần Thơ đã vượt mốc 12.000 ca.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Sở Y tế Tiền Giang, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 356 F0 mới, trong đó có 78 ca cộng đồng. Đến nay, Tiền Giang ghi nhận hơn 20.500 ca F0 (đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau tỉnh Long An). Trong ngày 13/11, Tiền Giang có 5 trường hợp tử vong, tổng số ca tử vong tỉnh này là 434 người.

Từ 18h ngày 13/11 đến 7h ngày 14/11, tỉnh Vĩnh Long có 210 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tính từ ngày 1/1 đến ngày 13/11, địa phương này có hơn 4.200 ca mắc Covid-19 đã được công bố.

Trong ngày, TP.Cần Thơ có 4 trường hợp tử vong, nâng số bệnh nhân tử vong lên 127 người. Hiện, thành phố đang điều trị cho hơn 2.800 bệnh nhân, trong đó có 84 trường hợp nằm ở tầng 3. TP.Cần Thơ đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vắc xin.

Hiện, Vĩnh Long đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 74.602 người trên 18 tuổi, cộng dồn đến nay đã tiêm cho 1.107.731 người. Trong đó, có 750.302 người được tiêm mũi 1, đạt 88,27% và 357.429 người được tiêm đủ 2 mũi, chiếm hơn 42% dân số trên 18 tuổi.

Tại Bạc Liêu, trong 24 giờ qua địa phương này ghi nhận 273 ca mắc mới, tăng 85 ca so với ngày trước đó. Trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng là 118 ca, tăng 78 ca.

Bạc Liêu đang ở cấp độ 3. TP.Bạc Liêu và thị xã Giá Rai dịch ở cấp độ 4. 3 đơn vị cấp huyện ở vùng cam gồm: huyện Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân, các đơn vị còn lại ở cấp độ 2. Đến nay, Bạc Liêu đã có hơn 6.900 ca F0.

Chiều ngày 13/11, An Giang ghi nhận 695 ca F0, hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh đều phát hiện ca dương tính. Đến nay, số F0 của An Giang đã vượt 17.000 ca, trong đó có hơn 190 trường hợp tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã ký thông báo điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh là cấp 3. Trong đó, TP.Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn thuộc nhóm cấp độ dịch là cấp 4, tương đương với "vùng đỏ". Hiện tỉ lệ tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên tại An Giang: mũi 1 đạt 95,87%, mũi 2 đạt 53,15%.

Tại Sóc Trăn, trong ngày 13/11, địa phương này ghi nhận 364 ca mắc Covid-19, trong đó 199 trường hợp F1, 7 trường hợp về từ vùng dịch, 148 phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 10 trường hợp phát hiện trong khu phong toả. Đến nay, Sóc Trăng ghi nhận trên 9.000 ca mắc Covid-19, trong đó điều trị khỏi bệnh trên 6.000 người.