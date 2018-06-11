Sinh con dị tật, người phụ nữ nuốt nước mắt ôm con về nương nhờ mẹ ruột vì bị chồng chối bỏ

Bé Nguyễn Bình Minh (9 tháng tuổi, ngụ thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt đứa trẻ bị biến dạng vì hở hàm ếch. Cháu bé ngủ lả trên tay mẹ sau cơn sốt li bì, co giật.

Trớ trêu thay, con trai chị chào đời thiếu tháng, ngoài hở hàm ếch còn gánh thêm căn bệnh trào ngược dạ dày. Suốt 4 tháng kể từ ngày chào đời, cuộc sống của bé Minh gắn liền với bệnh viện. Căn bệnh trào ngược dạ dày khiến đứa trẻ bú sữa hoặc uống thuốc là nôn ói ra hết. Cơ thể cháu bé cũng vì vậy mà bị suy dinh dưỡng nặng. 9 tháng tuổi nhưng bé Minh chỉ nặng 4kg, xanh xao, yếu ớt.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã (26 tuổi, mẹ cháu Minh) hai dòng nước mắt nhòa lệ. Mang thai đến tháng thứ 6, chị gục ngã khi bác sỹ cho biết thai nhi bị hở hàm ếch. Chị vẫn tự động viên mình rằng nhiều đứa trẻ cùng chung số phận đã tìm thấy nụ cười sau phẫu thuật. Chị tự nhủ phải cố gắng làm việc để sau này có cơ hội phẫu thuật cho con.

9 tháng tuổi nhưng đứa trẻ chỉ nặng 4kg - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Sau 4 tháng, con tôi xuất viện trở về. Chồng cũng vì vậy mà buồn chán, sinh tật rượu chè, chửi bới. Rồi anh ta đánh đập vợ, điện thoại cho mẹ vợ đến đưa vợ con về nuôi, nếu không thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi thương con, thương cháu nên đành nuốt nước mắt, chấp nhận đưa con, cháu về nhà. Cũng từ đó, chồng tôi không bao giờ đoái hoài gì đến mẹ con nữa", chị Nhã kể lại.

Gia đình tan vỡ, niềm hi vọng chị Nhã dành trọn cho con. Thế nhưng, càng ngày, sức khỏe của bé Minh ngày càng yếu dần, phát sinh nhiều căn bệnh khác. Cháu bé thường xuyên lên cơn sốt cao, kéo dài, co giật vì nhiễm trùng máu. Nhưng đến tận bây giờ, bác sỹ vẫn chưa tìm ra căn bệnh gì.

Hiện bé Minh đang điều trị tại phòng cấp cứu sơ sinh, tầng 3, khoa nhi, bệnh viện Trung ương Huế.

Héo úa vì con

Chị Nhã từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Đà Nẵng. Học được 2 năm, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị đành nghỉ học giữa chừng, đi làm thuê. Cũng tại đây, chị gặp rồi quen người chồng quê ở Quảng Ngãi.

Sốt cao, liên tục khiến bé Minh có nguy cơ bị teo não - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Chúng tôi cưới nhau khi cái thai trong bụng đã gần 6 tháng. Dù tổ chức đám cưới nhưng chúng tôi vẫn chưa đi đăng ký kết hôn.

Sinh con ra, thấy con như vậy tôi đã đau đớn lắn. Chồng không thương còn chối bỏ trách nhiệm. Tôi đành chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ. Con trai tôi cũng vì vậy mà mãi sau này mới được đặt tên, mang họ mẹ", chị Nhã ôm con khóc nghẹn.

Vì con bệnh tật nên suốt thời gian dài chị Nhã không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của hai mẹ con, tiền viện phí đều trông chờ vào bố mẹ ruột giúp đỡ. Mất ăn mất ngủ, lo lắng cho con, buồn phiền chuyện gia đình vắt kiệt sức lực người phụ nữ bất hạnh, khiến chị ngày càng héo úa.

"Bác sỹ cho biết, di chứng vì những cơn sốt cao có thể dẫn đến việc con trai tôi bị teo não. Như thế có nghĩa là bệnh con tôi ngày càng trầm trọng. Tôi phải làm gì để cứu con đây", người mẹ đau đớn.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Minh xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại của chị Nhã: 01626790310.