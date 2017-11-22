Sau khi sử dụng ma túy, cha dượng dùng gậy đánh đập dã man con gái riêng của vợ

Xã hội 22/11/2017 09:46

Sử dụng ma túy đá gây ra ảo giác, gã cha dượng đánh đập, bạo hành con gái riêng của vợ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hôm qua (21/11), đại diện Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa đưa ra kết luận điều tra vụ án cha dượng bạo hành con gái riêng của vợ xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP. Rạch Giá truy tố đối tượng Trần Văn Long, 27 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hiệp về tội Cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân là bé Trần Thanh Phương, 5 tuổi, con riêng của chị Danh Thị Bé Thảo (vợ Long).

Sau khi sử dụng ma túy, cha dượng dùng gậy đánh đập dã man con gái riêng của vợ - Ảnh 1
Gã cha dượng bạo hành con gái riêng của vợ - Ảnh: Internet

Theo thông tin đăng tải trên Saostar, vào lúc 19 giờ tối 22/9, Long có dấu hiệu bị ảo giác do sử dụng ma túy đá. Thấy vợ đang cho con gái uống sữa, hắn lao đến đánh tới tấp vào mặt bé Phương. 

Chứng kiến cảnh chồng bạo hành con gái dã man, chị Thảo có can ngăn nhưng Long vẫn tiếp tục đánh khiến nạn nhân khóc thét. Sau đó, gã cha dượng còn lấy gậy bằng kim loại đánh khắp người bé Phương. Vì không ngăn cản được chồng, chị Thảo đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Theo kết quả giám định pháp y, bé Phương bị thương tật đến 31%.

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