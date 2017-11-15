Clip: Cô giáo mầm non bạo hành con riêng của chồng gây phẫn nộ

Xã hội 15/11/2017 16:03

Vì áp lực gia đình, cô giáo mầm non tên N.K.D. đã nhẫn tâm đánh đập, bạo hành con riêng của chồng.

Ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên mầm non bạo hành con riêng của chồng khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

 

Theo thông tin ban đầu, vụ bạo hành này xảy ra tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Điều khiến dư luận bức xúc nhất chính là, người phụ nữ trong đoạn clip đang làm giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội.

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Thương tích trên người cháu bé 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành - Ảnh: Internet

Clip: Cô giáo mầm non bạo hành con riêng của chồng gây phẫn nộ - Ảnh 2
Trên người cháu bé chi chít các vết bầm tím - Ảnh: Internet

Liên quan đến đoạn clip bạo hành trẻ em, ông Nguyễn Thái Bình – Tổ trưởng tổ dân phố Văn Trì 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cho biết, bản thân vô cùng bất ngờ về việc N.K.D. đánh con riêng của chồng bởi chị là giáo viên mầm non. 

Trao đổi với PV Khám Phá, bà Hoàng Thị Chiên – Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho hay, ngay sau khi biết tin đơn vị đã cử cán bộ xuống xác minh, đồng thời mời chị D. lên làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. 

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, trường mầm non đã tạm thời đình chỉ công tác đối với chị N.K.D. 

Khi được hỏi về hành động đánh con riêng của chồng, chị N.K.D. giải thích: “Do áp lực gia đình khiến tôi không kiềm chế được bản thân nên đã hành động bột phát, chứ bản chất tôi không phải là người như vậy”. 

Hiện cháu bé bị bạo hành đã được giao cho mẹ đẻ chăm sóc và nuôi dưỡng.

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