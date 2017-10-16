Giây phút cuối đầy nước mắt của bố bên cạnh con gái 2 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đến chết

Xã hội 16/10/2017 10:36

Khoảnh khắc bố hôn lên người cô con gái 2 tuổi đang nằm trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng khiến bao con tim thắt lại.

Cô bé Arina chỉ vừa tròn 2 tuổi nhưng phải trải qua những ngày tháng bị chính mẹ ruột đày đọa và chịu cái chết thương tâm. 

Giây phút cuối đầy nước mắt của bố bên cạnh con gái 2 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đến chết - Ảnh 1
Cô bé Arina kháu khỉnh, đáng yêu - Ảnh: Internet

Theo Trí Thức Trẻ, Arina là con gái út trong gia đình có 4 chị em gái. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ 6 người tại thị trấn Jesenice, miền tây Slovenia đổ vỡ khi bà mẹ Alibabic có người yêu mới. Sau đó, tháng 12/2015, Alibabic quyết định ly hôn với chồng và dọn ra ngoài sống cùng bạn trai, người cũng vừa ly hôn và có hai con riêng.  

Sau khi Arina được mẹ đưa ra sống riêng, bố của cô bé là Senad Kardasevic vẫn thường xuyên đến thăm con gái của mình. Một ngày nọ anh bất ngờ phát hiện những vết bầm tím bất thường trên người con gái. Senad nhanh chóng liên hệ với các tổ chức xã hội ở Slovenia để tố cáo việc vợ cũ và bạn trai bạo hành bé Arina. Cơ quan chức năng đã đến tận nhà điều tra nhưng không tìm ra được bằng chứng Alibabic và bạn trai có hành vi bạo hành trẻ em.

Giây phút cuối đầy nước mắt của bố bên cạnh con gái 2 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đến chết - Ảnh 2
Phát hiện những vết thương lạ trên người Arina, anh Senad nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng nhưng vẫn không thể bảo vệ được con gái - Ảnh: Internet

Ngày 12/7/2017, mẹ của Arina đã gọi xe cấp cứu đến nhà và nói với các nhân viên y tế rằng con gái mình bị bỏng do ngã vào lò sưởi. Tuy nhiên, trên người bệnh nhi lúc này đầy rẫy các vết bầm tím, xương bị gãy và gương mặt sưng phù nghiêm trọng. Điều này chứng minh, lời nói của người mẹ là sai sự thật. 

Tình trạng của nạn nhân vô cùng nguy kịch, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu chữa. Arina đã qua đời sau 2 ngày nằm viện mà chỉ có bố bên cạnh. Giây phút cuối cùng bên cạnh con, anh Senad không thể kìm được sự xúc động và đã khóc rất nhiều. Hình ảnh ông bố cúi người hôn lên cô con gái bé bỏng nằm trên giường bệnh, mắt nhắm chặt, xung quanh chằng chịt dây nối khiến trái tim bao người thắt lại.

Giây phút cuối đầy nước mắt của bố bên cạnh con gái 2 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đến chết - Ảnh 3
Giây phút cuối bên con, anh Senad không kìm được cảm xúc và khóc rất nhiều - Ảnh: Internet

Sau cái chết thương tâm của con gái, anh Senad đã thay con chiến đấu, bảo vệ cho tất cả các trẻ em khác với hi vọng sẽ không còn một em bé nào bị chính người thân bạo hành nữa.

Giây phút cuối đầy nước mắt của bố bên cạnh con gái 2 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đến chết - Ảnh 4
Dù người mẹ nhẫn tâm kia phải lãnh án 15 năm tù nhưng anh Senad vẫn không nguôi nỗi đau về cái chết của con gái - Ảnh: Internet

Bé trai 14 tháng bị bạo hành và bỏ rơi ở bệnh viện: Sút 4kg, tính mạng bị đe dọa

Bé trai 14 tháng bị bạo hành và bỏ rơi ở bệnh viện: Sút 4kg, tính mạng bị đe dọa

Do mắc trọng bệnh, bé Tiến Anh sút cân nhanh chóng, hiện đang phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ bạo hành con bạo hành trẻ em tình cha con

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 41 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày