Khoảnh khắc bố hôn lên người cô con gái 2 tuổi đang nằm trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng khiến bao con tim thắt lại.

Cô bé Arina chỉ vừa tròn 2 tuổi nhưng phải trải qua những ngày tháng bị chính mẹ ruột đày đọa và chịu cái chết thương tâm.

Theo Trí Thức Trẻ, Arina là con gái út trong gia đình có 4 chị em gái. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ 6 người tại thị trấn Jesenice, miền tây Slovenia đổ vỡ khi bà mẹ Alibabic có người yêu mới. Sau đó, tháng 12/2015, Alibabic quyết định ly hôn với chồng và dọn ra ngoài sống cùng bạn trai, người cũng vừa ly hôn và có hai con riêng. Sau khi Arina được mẹ đưa ra sống riêng, bố của cô bé là Senad Kardasevic vẫn thường xuyên đến thăm con gái của mình. Một ngày nọ anh bất ngờ phát hiện những vết bầm tím bất thường trên người con gái. Senad nhanh chóng liên hệ với các tổ chức xã hội ở Slovenia để tố cáo việc vợ cũ và bạn trai bạo hành bé Arina. Cơ quan chức năng đã đến tận nhà điều tra nhưng không tìm ra được bằng chứng Alibabic và bạn trai có hành vi bạo hành trẻ em.