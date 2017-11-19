Clip sốc: Con bị bạo hành chảy máu miệng, mẹ bức xúc tát liên tiếp vào mặt cô giáo

Đời sống 19/11/2017 13:44

Hành động tát liên tiếp vào mặt cô giáo do bức xúc chuyện con bị bạo hành nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về clip ngắn ghi lại cảnh bà mẹ trẻ lên án hành vi bạo hành con trai mình của cô giáo mầm non. Trong lúc mất bình tĩnh, người mẹ này còn lao tới tát liên tiếp vào mặt cô giáo. 

 

Clip: Phụ huynh tát vào mặt cô giáo vì bức xúc chuyện con bị bạo hành

Người mẹ cho biết con trai mình là cậu bé nghịch ngợm, bị chứng rối loạn ngôn ngữ nên gia đình quyết định cho bé học trường mầm non tư thục để được giáo dục và chăm sóc tốt hơn. Chính vì thế, chứng kiến con bị đánh đến tím mặt, chảy máu, người mẹ không thể chấp nhận được nên đã mất bình tĩnh tát vào mặt cô giáo. 

"Chị hỏi em, chị tát vào mặt em thế này em có chịu được không mà em nỡ đánh con chị như thế", người mẹ chất vấn cô giáo. Tuy bị phụ huynh tát thẳng vào mặt, cô gái được cho là cô giáo mầm non chỉ ngồi yên chịu trận và lí nhí xin lỗi.

Bà mẹ trẻ bày tỏ rõ quan điểm, cô giáo có quyền dạy dỗ, răn đe con mình khi chúng nghịch ngợm. Tuy nhiên, các cô chỉ được đánh vào tay, vào mông để phạt, không có quyền đánh vào mặt hay những chỗ hiểm vì dễ khiến các bé bị chấn thương và nguy hiểm tính mạng.

Clip sốc: Con bị bạo hành chảy máu miệng, mẹ bức xúc tát liên tiếp vào mặt cô giáo - Ảnh 1
Trong lúc mất bình tĩnh, người mẹ xông tới tát liên tiếp vào mặt cô giáo - Ảnh cắt từ clip

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết đều bất bình với hành động bạo hành trẻ em của cô giáo mầm non và cho rằng người mẹ hành động lỗ mãng như vậy hoàn toàn có thể thông cảm được. Tuy nhiên, một số người lại kịch liệt phản đối hành động bạo lực của bà mẹ trẻ.

"Đúng là mẹ nào cũng xót con, nhưng đánh vào mặt cô giáo như thế không nên chút nào. Chúng sẽ càng cứng đầu và khó dạy bảo hơn", U.N. bình luận.

"Nếu con mình bị đánh đến chảy máu mình cũng sẽ mất bình tĩnh mà hành động như người mẹ này thôi. Hành động tát vào mặt cô giáo là không đúng, tuy nhiên vẫn có thể hiểu và thông cảm được", T.V. bày tỏ.

Clip sốc: Con bị bạo hành chảy máu miệng, mẹ bức xúc tát liên tiếp vào mặt cô giáo - Ảnh 2
Cư dân mạng phản đối hành động bạo hành trẻ của cô giáo mầm non - Ảnh: Facebook

Clip sốc: Con bị bạo hành chảy máu miệng, mẹ bức xúc tát liên tiếp vào mặt cô giáo - Ảnh 3
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng cô giáo đã sai khi đánh trẻ - Ảnh: Facebook

Clip sốc: Con bị bạo hành chảy máu miệng, mẹ bức xúc tát liên tiếp vào mặt cô giáo - Ảnh 4
Tuy nhiên hành động phụ huynh tát vào mặt cô để trả đũa là điều không nên - Ảnh: Facebook

Từ khóa:   bạo hành trẻ em clip sốc

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