Gia đình đề xuất mổ cho thai phụ nhưng bác sĩ nói cứ yên tâm. Khoảng 1 tiếng sau, người chồng đau đớn nhận tin bé trai sơ sinh tử vong khi chưa kịp chào đời.

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ việc bé trai sơ sinh tử vong khiến nhiều người đau lòng.

Theo thông tin từ gia đình, sản phụ bị mất con là chị Đỗ Ngọc M. (SN 1988, TP. Hòa Bình). Khoảng 21 giờ 40 ngày 22/7, chị M. đau bụng, ra máu và có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám cho chị M. và nói không có vấn đề gì bất thường, gia đình cứ yên tâm.

Khoảng 5 giờ 15 sáng hôm sau, chị M. tiếp tục lên cơn đau bụng dữ dội, chảy máu nên được đưa vào phòng chờ sinh. Gia đình đã đề nghị với bác sĩ nếu cần thiết thì tiến hành mổ đẻ, tuy nhiên bác sĩ nói không cần lo lắng và động viên gia đình yên tâm.

Bé trai sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Khám Phá

Khoảng 1 tiếng sau, một bác sĩ thuộc khoa Sản bất ngờ thông báo với gia đình rằng tim thai em bé không còn nữa và thai nhi đã tử vong. Sản phụ M. được đưa vào phòng mổ lấy thai, đồng thời hồi sức tích cực cho sản phụ, theo Khám Phá.

Sau vụ việc, gia đình chị M. đã có văn văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị làm rõ nguyên nhân khiến thai nhi tử vong, đồng thời trình báo cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đã nhận được văn bản của gia đình đề nghị làm rõ. Phía bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc. Hiện cơ quan công an cũng đã đến bệnh viện điều tra làm rõ vụ việc.

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