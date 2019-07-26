Sau câu nói 'cứ yên tâm' của bác sĩ, bé trai chưa kịp chào đời đã tử vong

Xã hội 26/07/2019 16:59

Gia đình đề xuất mổ cho thai phụ nhưng bác sĩ nói cứ yên tâm. Khoảng 1 tiếng sau, người chồng đau đớn nhận tin bé trai sơ sinh tử vong khi chưa kịp chào đời.

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ việc bé trai sơ sinh tử vong khiến nhiều người đau lòng. 

Theo thông tin từ gia đình, sản phụ bị mất con là chị Đỗ Ngọc M. (SN 1988, TP. Hòa Bình). Khoảng 21 giờ 40 ngày 22/7, chị M. đau bụng, ra máu và có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám cho chị M. và nói không có vấn đề gì bất thường, gia đình cứ yên tâm.

Khoảng 5 giờ 15 sáng hôm sau, chị M. tiếp tục lên cơn đau bụng dữ dội, chảy máu nên được đưa vào phòng chờ sinh. Gia đình đã đề nghị với bác sĩ nếu cần thiết thì tiến hành mổ đẻ, tuy nhiên bác sĩ nói không cần lo lắng và động viên gia đình yên tâm.

be trai so sinh tu vong 1
Bé trai sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Khám Phá

Khoảng 1 tiếng sau, một bác sĩ thuộc khoa Sản bất ngờ thông báo với gia đình rằng tim thai em bé không còn nữa và thai nhi đã tử vong. Sản phụ M. được đưa vào phòng mổ lấy thai, đồng thời hồi sức tích cực cho sản phụ, theo Khám Phá.

Sau vụ việc, gia đình chị M. đã có văn văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị làm rõ nguyên nhân khiến thai nhi tử vong, đồng thời trình báo cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đã nhận được văn bản của gia đình đề nghị làm rõ. Phía bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc. Hiện cơ quan công an cũng đã đến bệnh viện điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ trẻ sơ sinh bị bác sĩ kéo đứt cổ: Bản tường trình của kíp trực viết rõ 'chính bác sĩ kéo đứt lìa đầu thai nhi'

Vụ trẻ sơ sinh bị bác sĩ kéo đứt cổ: Bản tường trình của kíp trực viết rõ 'chính bác sĩ kéo đứt lìa đầu thai nhi'

Theo bản tường trình của kíp trực hôm xảy ra vụ việc, chính bác sĩ đã kéo đứt lìa đầu thai nhi. Ngoài ra, kíp trực còn có thêm một nữ hộ sinh nữa nhưng chưa được nhắc đến.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ tắc trách khiến trẻ tử vong em bé tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản