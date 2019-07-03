Bé gái 15 tuổi tố bị bác sĩ xâm hại: Đi khám mũi nhưng bắt cởi hết quần áo?

Xã hội 03/07/2019 16:56

Theo lời nạn nhân, bác sĩ thẩm mỹ đã bắt cởi hết cả quần lẫn áo để xâm hại tình dục dù em đến khám mũi.

Công an quận 11 (TP.HCM) đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Công K. (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Dương) về việc con gái bị chủ một thẩm mỹ viện ở phường 6 xâm hại tình dục khi đi khám mũi.

Theo trình báo, chiều 7/6, anh K. cùng một người bạn đưa bé N.N.K.M. (15 tuổi, con gái anh K.) đến phòng khám Thẩm mỹ viện trên đường Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 11 để để khám mũi do bị khuyết tật lồi sụn sản môi trên. Bé gái được ông N. (chủ phòng khám) đưa vào phòng riêng.

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Bé gái bị xâm hại tình dục khi đi khám mũi - Ảnh minh hoạ: Internet

Theo lời nạn nhân, sau khi vào phòng khám riêng, ông N. nhiều lần hỏi bé M. đã tới thời kỳ kinh nguyệt chưa và từng quan hệ tình dục với ai chưa. Sau khi bé gái 15 tuổi trả lời chưa, bác sĩ yêu cầu nạn nhân cởi cả áo ngoài và áo ngực.

Bé gái thắc mắc tại sao khám mũi lại cởi áo, ông N. giải thích ''khám mũi phải cởi áo hết vì có liên quan tới tim''. Tiếp đó, bệnh nhân được yêu cầu cởi cả quần với lý do ''nó có liên quan mũi và lần phẫu thuật kế tiếp''.

Ông N. cho tay vào vùng kín bé gái ''khám'' khiến bé bị đau rát. Khi thấy bác sĩ leo lên giường, bé gái ngồi bật dậy nói ''không khám nữa''. Bé M. cho biết đã thấy ông N. kéo quần lên, để lộ "của quý" ra ngoài, theo Zing.

Khi ra khỏi phòng khám, ông N. dặn nạn nhân về nhà đừng nói cho ai biết vì "đó chỉ là kiểm tra cho lần phẫu thuật sau dễ hơn". Tuy nhiên bé gái đã kể lại toàn bộ vụ việc cho gia đình.

Anh Nguyễn Công K. lập tức gửi đơn tố cáo lên Công quan quận 11. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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