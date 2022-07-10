Gia đình bà N.T.H. làm cơm thiết đãi con cháu về chơi nhưng sau bữa tối, 8 người tham gia bữa cơm có dấu hiệu bị ngộ độc nặng, mất ý thức.

Theo báo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, sáng 10/7, ông Đinh Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho hay, bệnh viện tỉnh này vừa tiếp nhận cấp cứu cùng lúc cho 8 người bị ngộ độc thực phẩm ngay sau bữa tối.

Trong 8 người này, có 3 người bị suy hô hấp nặng phải thở máy. Họ được đưa vào viện tối qua, 9/7.

Đến sáng nay, do bệnh nặng, bệnh viện đã liên hệ Bệnh viện Bạch Mai để chuyển 2 người trong số 3 người này về tiếp tục điều trị. Người còn lại đến sáng nay đã có chỉ số ổn định.

5 trường hợp còn lại sau khi được cấp cứu cũng qua cơn nguy kịch. Sơ bộ ban đầu cho thấy, trong bữa cơm tối qua của gia đình bà H. có món canh lòng cá trắm nấu rau rừng. Ông Cường nhận định "có thể nguyên nhân ngộ độc do ăn mật cá trắm".

Các bệnh nhân được khẩn trương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: VOV

Được biết, theo thông tin của Zingnews, trước đó, tối 9/7, gia đình bà N.T.H. tại thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng có làm cơm thiết đãi con cháu từ tỉnh Hà Giang về chơi. Sau đó, hàng xóm phát hiện 8 người tham gia bữa cơm gồm: Vợ chồng bà H., 4 người là các con gái, con rể và 2 vị khách trong thôn có dấu hiệu bị ngộ độc nặng, mất ý thức nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành các bước cấp cứu nạn nhân theo quy định. Lãnh đạo Sở Y tế Bắc Kạn cùng các đơn vị chuyên môn đã có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo và hỗ trợ công tác cứu chữa người bệnh.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được ngành y tế Bắc Kạn phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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