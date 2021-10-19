Sau 7749 lần 'quay xe', 'bà trùm' Đại Nam tiếp tục ngậm ngùi tuyên bố: 'Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ không livestream nữa'

Vào chiều ngày 19/10, bà Phương Hằng đã nghẹn ngào tuyên bố nếu một ngày mệt mỏi sẽ quyết định dừng livestream.
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Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục ngóng chờ tin tức, những màn "đấu tố" từ vị trí của nữ CEO – Nguyễn Phương Hằng. Vào chiều ngày 19/10, bà Phương Hằng tiếp tục livestream và tiết lộ đã thế chấp tài sản để vay 300 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất oxy để giúp đỡ người dân giữa dịch bệnh. Lý do hai vợ chồng bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng làm điều này được từ tâm tư lo lắng của ông Dũng dành cho mọi người.
Không chỉ vậy, bà Phương Hằng còn nghẹn ngào tuyên bố nếu một ngày mệt mỏi sẽ quyết định dừng livestream. Nữ đại gia nghẹn ngào giãi bày: "Tất cả những gì quý vị đã một lần tin yêu tôi, tôi không bao giờ phụ lòng quý vị. Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi xin lỗi quý vị là tôi sẽ không livestream nữa hoặc là thi thoảng tôi trở lại tôi kể chuyện cho quý vị nghe chứ tôi không bao giờ lừa dối quý vị", nữ doanh nhân chia sẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Phương Hằng thông báo muốn dừng lại. Trước đó, nữ đại gia cũng từng tuyên bố "nghỉ" trong danh dự sau mọi lùm xùm. Bà cho hay: "Tôi cũng đau lòng lắm chứ. Tất cả những gì cần làm tôi đã làm và tôi dừng lại thực sự. Tôi dừng trong danh dự và tôi nghỉ trong danh dự, chứ không phải tôi là loại trốn chạy". Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, bà xã của Dũng Lò Vôi lại quyết định tiếp tục phát sóng trực tiếp trở lại.
Bà Phương Hằng hiện đang thu hút lượng lớn cư dân mạng theo dõi qua mỗi đợt phát song trực tiếp trên trang cá nhân. Nội dung xoay quanh những góc khuất, đời tư của nghệ sĩ trong giới giải trí Việt. Sau nhiều tháng ròng rã xuất hiện trên livestream, cùng với những loạt phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề kêu gọi từ thiện thì nữ đại gia cũng có những giây phút yếu đuối.