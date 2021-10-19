Sau 7749 lần 'quay xe', 'bà trùm' Đại Nam tiếp tục ngậm ngùi tuyên bố: 'Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ không livestream nữa'

Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục ngóng chờ tin tức, những màn "đấu tố" từ vị trí của nữ CEO – Nguyễn Phương Hằng. Vào chiều ngày 19/10, bà Phương Hằng tiếp tục livestream và tiết lộ đã thế chấp tài sản để vay 300 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất oxy để giúp đỡ người dân giữa dịch bệnh. Lý do hai vợ chồng bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng làm điều này được từ tâm tư lo lắng của ông Dũng dành cho mọi người.

Không chỉ vậy, bà Phương Hằng còn nghẹn ngào tuyên bố nếu một ngày mệt mỏi sẽ quyết định dừng livestream. Nữ đại gia nghẹn ngào giãi bày: "Tất cả những gì quý vị đã một lần tin yêu tôi, tôi không bao giờ phụ lòng quý vị. Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi xin lỗi quý vị là tôi sẽ không livestream nữa hoặc là thi thoảng tôi trở lại tôi kể chuyện cho quý vị nghe chứ tôi không bao giờ lừa dối quý vị", nữ doanh nhân chia sẻ.