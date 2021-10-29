Sau 3 ngày triển khai, TP.HCM đã tiêm vắc-xin COVID-19 cho gần 40.000 trẻ em

Theo dự kiến, Thành phố có khoảng 780.000 trẻ trong độ tuổi sẽ được tiêm chủng đợt này. Sở Y tế Thành phố đã dự trù đủ số lượng vắc- xin để tiêm theo đúng kế hoạch.

Theo trang thông tin của Đảng cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết trong buổi họp báo cung cấp tình hình dịch Covid-19, sau 2 ngày triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ, TP.HCM đã tiêm được 39.756 liều, ghi nhận tất cả đều an toàn.

Ngày 28/10, TP.HCM đã đồng loạt triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho học sinh tại 21 quận, huyện, TP. Thủ Đức với 120 điểm tiêm. Riêng quận Gò Vấp sẽ triển khai tiêm vào ngày mai.

Dự kiến việc triển khai tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn Thành phố mũi 1 sẽ diễn ra trong 5-7 ngày - Ảnh: Đảng cộng sản Việt Nam

Cũng theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, trong 2 ngày triển khai tiêm cho trẻ em trên địa bàn Thành phố, số lượng trẻ hoãn tiêm là 167, chống chỉ định tiêm là 1 người và 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm.

"Các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng, chống dịch, chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm. Một số em gặp phản ứng nhẹ đã được xử lý ổn định" - bà Mai cho biết.

Được biết, TP.HCM là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế chọn thí điểm tổ chức đợt tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vắc -xin phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm vắc- xin phòng COVID-19 cho trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-ngay-trien-khai-tphcm-da-tiem-vac-xin-covid-19-cho-gan-40000-tre-em-433640.html