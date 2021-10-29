Sau 3 ngày triển khai, TP.HCM đã tiêm vắc-xin COVID-19 cho gần 40.000 trẻ em

Xã hội 29/10/2021 10:00

Theo dự kiến, Thành phố có khoảng 780.000 trẻ trong độ tuổi sẽ được tiêm chủng đợt này. Sở Y tế Thành phố đã dự trù đủ số lượng vắc- xin để tiêm theo đúng kế hoạch.

Theo trang thông tin của Đảng cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết trong buổi họp báo cung cấp tình hình dịch Covid-19, sau 2 ngày triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ, TP.HCM đã tiêm được 39.756 liều, ghi nhận tất cả đều an toàn.

 

Ngày 28/10, TP.HCM đã đồng loạt triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho học sinh tại 21 quận, huyện, TP. Thủ Đức với 120 điểm tiêm. Riêng quận Gò Vấp sẽ triển khai tiêm vào ngày mai.

Sau 3 ngày triển khai, TP.HCM đã tiêm vắc-xin COVID-19 cho gần 40.000 trẻ em - Ảnh 1
Dự kiến việc triển khai tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn Thành phố mũi 1 sẽ diễn ra trong 5-7 ngày - Ảnh: Đảng cộng sản Việt Nam

Cũng theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, trong 2 ngày triển khai tiêm cho trẻ em trên địa bàn Thành phố, số lượng trẻ hoãn tiêm là 167, chống chỉ định tiêm là 1 người và 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm.

"Các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng, chống dịch, chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm. Một số em gặp phản ứng nhẹ đã được xử lý ổn định" - bà Mai cho biết.

Được biết, TP.HCM là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế chọn thí điểm tổ chức đợt tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vắc -xin phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm vắc- xin phòng COVID-19 cho trẻ.

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Sau khi sơ cứu nhanh, em đã tỉnh lại và dần ổn định sức khỏe.

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