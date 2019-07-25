Sát hại bất thành, gã đàn ông quay sang cưỡng bức vợ cũ

Xã hội 25/07/2019 13:45

Ngô Văn Hết định giết người rồi tự tử nhưng bất thành. Gã quay sang cưỡng bức nạn nhân rồi năn nỉ đừng báo công an.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Hết (47 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú) để điều tra về hành vi Giết người.

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Ngô Văn Hết định giết người rồi tự tử - Ảnh: Vietnamnet

Theo điều tra ban đầu, Hết và bà N.T.T. đã ly hôn từ năm 2018. Tối 22/7, Hết mua dây và chui cắm điện rồi đấu nối với nhau.

Rạng sáng hôm sau, Hết lấy dây đã có cắm chui điện, đạp xe đến nhà vợ cũ. Gã đàn ông bỏ xe bên ngoài, mở cửa rào lẻn vào trong nhà, lấy dây điện cắm vào ổ điện. Sau đó, Hết vén mùng nơi bà N. đang ngủ để chích điện nhằm sát hại nạn nhân.

Bà N. bị điện giật nên tỉnh giấc. Đúng lúc này, ổ cắm điện bị lỏng nên bà N. thoát nạn. Hết quay lại sửa điện thì bà N. kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Hết chạy lại bịt miệng, bóp cổ nạn nhân không cho la hét. Lúc bà N. giãy giụa, Hết dùng sức thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, Hết năn nỉ vợ cũ đừng báo công an rồi bỏ đi. Sau đó bà N. đã đến công an tố cáo hành vi của chồng cũ.

Tại cơ quan công an, Hết khai định giết bà N. rồi tự tử, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của gã. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Sau khi sát hại vợ cũ, Th. gọi điện cho mẹ vợ kêu đến nhận thi thể con. Ngoài ra, đối tượng còn để lại hiện trường một tờ giấy lạ.

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Từ khóa:   chồng giết vợ giết người

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