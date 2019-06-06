Sáng sớm ngủ dậy, vợ bàng hoàng phát hiện chồng đã chết, trên người đầy vết chém

Xã hội 06/06/2019 15:11

Trong lúc công an đang điều tra vụ án mạng người đàn ông 55 tuổi tử vong trên giường với nhiều vết chém, gã hàng xóm của nạn nhân bất ngờ uống thuốc diệt cỏ tự tử. Trước đó cả hai từng có mâu thuẫn gay gắt liên quan đến việc tranh chấp đất đai.

Hôm nay (6/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Đến (35 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là ông N.V.T. (55 tuổi, ngụ xã Long Khánh). 

Theo điều tra, khoảng 6 giờ 30 sáng 3/6, bà L.T.K. (53 tuổi, vợ ông T.) thức dậy gọi chồng đi làm đồng nhưng không thấy phản hồi. Khi kiểm tra, bà K. bàng hoàng phát hiện ông T. nằm bất động trên vũng máu, thi thể có nhiều vết chém nên báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan.

Không lâu sau, công an nhận được tin Trần Văn Đến (hàng xóm ông T.) đang thoi thóp vì uống thuốc diệt cỏ tự sát nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Nhờ sự điều trị tích cực từ các y bác sĩ, Đến đã qua cơn nguy kịch và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại người hàng xóm.

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Công an khám nghiệm hiện trường nơi ông T. bị sát hại - Ảnh: NĐT

Theo lời khai, tối 2/6, Đến uống rượu say và về nhà ngủ. Đến 3 giờ sáng hôm sau, Đến thức giấc và nhớ đến việc mâu thuẫn tranh chấp đất với gia đình ông T. trước đây nên bực tức.

Không kìm nén được cơn giận, Đến cầm rựa lẻn vào nhà hàng xóm, chém nhiều nhát vào phần cổ ông T. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, kẻ thủ ác bỏ về nhà, vứt bỏ hung khí rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Anh Hùng (SN 1994, cháu ông T.) cho biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện dấu chân nhảy qua mương nước đầu hàng rào nhà ông T. sang nhà Đến, trên lá chuối còn dính nhiều máu. Công an cũng tìm thấy một con dao rựa nghi là hung khí sát hại ông T.

Theo hàng xóm, ông T. là người hiền lành, dễ gần. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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