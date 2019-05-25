Sau khi dùng dao chém chết 3 bà cháu bà Vượng, đối tượng Nhi kéo xác các nạn nhân ra vườn cà phê rồi đào hố chôn.

Sáng nay (25/5), trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã phối hợp với công an huyện Lâm Hà để khai quật thi thể 3 nạn nhân bị sát hại trong ngày 24/5.

Trước đó, vào tối 24/5, người nhà không liên lạc được với bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và hai cháu là Đàm Tiến Đức (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và tổ chức tìm kiếm.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Người lao động, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25/5, phát hiện trong vườn cà phê bà Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, thôn 9, xã Tân Thanh) có dấu đất mới đào và có cánh tay lộ trên mặt đất nên cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan đến điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày bà Vượng cùng hai cháu đi chơi. Sau khi mua bánh kẹo cho cháu, bà Vượng dẫn hai cháu đến nhà ông Bế Văn Sơn (57 tuổi) ở gần đó.

Tiếp đó, 3 bà cháu lại đi xuống nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ. Tuy nhiên, vì trước đó bà Nhi và bố hai đứa trẻ có mâu thuẫn và bị gia đình bà Vượng đổ thừa lấy điện thoại nên không cho. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Vụ án mạng kinh hoàng khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Trong lúc tranh cãi, bà Nhi dùng dao băm dâu chém nhiều nhát liên tục vào phần đầu, cổ và người bà Vượng. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục dùng dao sát hại hai đứa trẻ. Gây án xong, bà Nhi kéo xác 3 nạn nhân về cuối vườn cà phê rồi đào hố chôn.

Sau đó, đối tượng này về nhà tắm, bắt xe ôm đi Đức Trọng.

Cũng theo nguồn tin trên, người cùng bà Nhi gây án là con trai của bà (17 tuổi, chưa rõ danh tính).

Hiện tại, bà Nhi đã bị bắt giữ, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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