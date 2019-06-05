Được nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, con vác dao chém bố tử vong

Xã hội 05/06/2019 16:31

Do bực tức khi nạn nhân nhắc uống thuốc, nghịch tử ở Bắc Giang đã dùng dao chém bố tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Ngô Đình Luận (SN 1986, trú ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về hành vi sát hại cha ruột. 

Được nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, con vác dao chém bố tử vong - Ảnh 1
Nghi can Ngô Đình Luận - Ảnh: Công Lý

Theo kết quả điều tra ban đầu, Luận bị bệnh tâm thần được điều trị tại nhà. Ông N.Đ.D. (SN 1967, bố đẻ của Luận) thường xuyên nhắc nhở Luận phải uống thuốc đúng giờ.

Ngày 3/6, ông D. lại nhắc con trai uống thuốc khiến Luận tức giận. Luận cho rằng mình đã khỏi bệnh, việc bố thường xuyên nhắc uống thuốc là có ý coi thường nên hắn ghi hận trong lòng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Luận bất ngờ ném chiếc điều khiển tivi vào bố mình khi ông D. đang cùng con trai 6 tuổi của Luận ngủ trên nền nhà.

Không thấy bố phản ứng lại, Luận tức tối chạy xuống bếp lấy con dao dài hơn 40 cm chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Chứng kiến sự việc, con trai 6 tuổi của Luận chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Hàng xóm chạy đến nơi thì ông D. đã tử vong. Gây án xong, Luận mang dao…rửa sạch, cất vào bếp rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đây đã xảy ra không ít vụ nghịch tử sát hại cha mẹ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Điển hình như vụ con gái tẩm xăng thiêu sống mẹ già ở Hà Nam.

Theo điều tra, vào khoảng 21 giờ tối 1/5, Lê Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Thanh Nộn, huyện Thanh Sơn) cùng bà Trương Thị H. (SN 1952, mẹ Loan) xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 12 giờ đêm, Loan mang xăng về, im lặng chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

Được nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, con vác dao chém bố tử vong - Ảnh 2
Nghi phạm tẩm xăng thiêu sống mẹ ở Hà Nam là người ham mê cờ bạc, lô đề - Ảnh: Dân Việt

Ông L.V.L. (67 tuổi, chồng bà H.) phát hiện sự việc, vùng chạy ra mở cửa nhưng không được. Sau đó, ông L. đã quay lại, tìm cách dập lửa cứu vợ, đồng thời hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đám cháy khiến bà H. bị bỏng nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng rất yếu, không lâu sau thì tử vong.

Theo chính quyền địa phương, Loan rất ham mê cờ bạc, lô đề. Người phụ nữ từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Gần đây, Loan chuyển về ở cùng với cha mẹ đẻ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Loan bỏ trốn vào Thanh Hoá và bị bắt giữ vào ngày 2/5.

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