Sang nhà cụ ông 60 tuổi tìm con gái, mẹ bàng hoàng khi thấy con không mặc quần

Nghe tin cụ ông 60 tuổi đưa con gái về nhà rồi chốt cửa, bà mẹ sang nhà hàng xóm tìm con thì tá hỏa phát hiện con không mặc quần. Nghi ngờ cụ ông dâm ô bé gái nên người mẹ lập tức báo công an.

Hôm nay (20/3), Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.V.N. (60 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) để điều tra về tội dâm ô bé gái 9 tuổi hàng xóm. Theo trình báo của chị T. (35 tuổi), vào chiều 15/3, khi chị vừa đi làm về thì nhận tin báo con gái vừa bị ông N. đưa về nhà riêng rồi đóng cửa lại. Chị T. tá hỏa chạy đến nhà hàng xóm tìm con.

Qua đến nơi, chị T. đã phá cửa xông vào nhà. Khi vào bên trong, chị T. phát hiện con gái đang ở đây nhưng không mặc quần. Cho rằng con gái đã bị xâm hại, chị T. viết đơn tố cáo ông N. lên Công an huyện Thạch Hà. Ngay trong đêm 15/3, cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông 60 tuổi lên lấy lời khai và đưa bé gái 9 tuổi đi khám để củng cố hồ sơ. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cụ ông 60 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet Cách đây ít ngày, VKSND TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Huỳnh Đức (SN 1997, trú tại thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Vào năm 2019, Đức đến làm thuê cho gia đình anh N. (SN 1983, trú tại TP Gia Nghĩa). Đức ăn ở tại nhà anh N. đến cuối năm 2019 thì nghỉ. Khoảng 8 giờ 30 ngày 8/3/2020, Đức đến nhà anh N. để lấy tiền công trước đó còn thiếu. Tuy nhiên vợ chồng anh N. đi vắng, chỉ còn con gái là cháu B. (SN 2010) ở nhà. Đức đang đứng ngoài sân chờ thì thấy cháu B. đi xuống nhà bếp ăn sáng. Đức nảy sinh ý định đồi bại nên đi theo. Trong lúc cháu B. đang ngồi ăn thì bị Đức giở trò dâm ô. Thấy vậy, cháu B. đẩy Đức ra và chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đợi bố mẹ về nhà, cháu B. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình bị hại lập tức tố cáo hành vi đồi bại của Đức đến cơ quan công an. Đến ngày 11/3, Đức ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu B. mới được hơn 9 tuổi. Đức đã có một tiền án về tội Cướp tài sản, chưa được xóa án tích nay tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đi làm thuê, thanh niên 23 tuổi dâm ô con gái của ông chủ Thấy vợ chồng ông chủ đi vắng, Đức nảy sinh ý định đồi bại nên đã có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi.

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