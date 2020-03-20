Sang nhà cụ ông 60 tuổi tìm con gái, mẹ bàng hoàng khi thấy con không mặc quần

Xã hội 20/03/2020 18:56

Nghe tin cụ ông 60 tuổi đưa con gái về nhà rồi chốt cửa, bà mẹ sang nhà hàng xóm tìm con thì tá hỏa phát hiện con không mặc quần. Nghi ngờ cụ ông dâm ô bé gái nên người mẹ lập tức báo công an.

Hôm nay (20/3), Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.V.N. (60 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) để điều tra về tội dâm ô bé gái 9 tuổi hàng xóm. 

Theo trình báo của chị T. (35 tuổi), vào chiều 15/3, khi chị vừa đi làm về thì nhận tin báo con gái vừa bị ông N. đưa về nhà riêng rồi đóng cửa lại. Chị T. tá hỏa chạy đến nhà hàng xóm tìm con.

Qua đến nơi, chị T. đã phá cửa xông vào nhà. Khi vào bên trong, chị T. phát hiện con gái đang ở đây nhưng không mặc quần. Cho rằng con gái đã bị xâm hại, chị T. viết đơn tố cáo ông N. lên Công an huyện Thạch Hà.

Ngay trong đêm 15/3, cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông 60 tuổi lên lấy lời khai và đưa bé gái 9 tuổi đi khám để củng cố hồ sơ. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Sang nhà cụ ông 60 tuổi tìm con gái, mẹ bàng hoàng khi thấy con không mặc quần - Ảnh 1
Cụ ông 60 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi hàng xóm - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít ngày, VKSND TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Huỳnh Đức (SN 1997, trú tại thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Vào năm 2019, Đức đến làm thuê cho gia đình anh N. (SN 1983, trú tại TP Gia Nghĩa). Đức ăn ở tại nhà anh N. đến cuối năm 2019 thì nghỉ.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 8/3/2020, Đức đến nhà anh N. để lấy tiền công trước đó còn thiếu. Tuy nhiên vợ chồng anh N. đi vắng, chỉ còn con gái là cháu B. (SN 2010) ở nhà. Đức đang đứng ngoài sân chờ thì thấy cháu B. đi xuống nhà bếp ăn sáng. Đức nảy sinh ý định đồi bại nên đi theo.

Trong lúc cháu B. đang ngồi ăn thì bị Đức giở trò dâm ô. Thấy vậy, cháu B. đẩy Đức ra và chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đợi bố mẹ về nhà, cháu B. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình bị hại lập tức tố cáo hành vi đồi bại của Đức đến cơ quan công an. Đến ngày 11/3, Đức ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu B. mới được hơn 9 tuổi.

Đức đã có một tiền án về tội Cướp tài sản, chưa được xóa án tích nay tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đi làm thuê, thanh niên 23 tuổi dâm ô con gái của ông chủ

Đi làm thuê, thanh niên 23 tuổi dâm ô con gái của ông chủ

Thấy vợ chồng ông chủ đi vắng, Đức nảy sinh ý định đồi bại nên đã có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô trẻ em xâm hại trẻ em Hà Tĩnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản