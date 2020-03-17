Thấy vợ chồng ông chủ đi vắng, Đức nảy sinh ý định đồi bại nên đã có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi.

Ngày 17/3, VKSND TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Huỳnh Đức (SN 1997, trú tại thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi dâm ô bé gái. Theo điều tra ban đầu, năm 2019, Đức đến làm thuê cho gia đình anh N. (SN 1983, trú tại TP Gia Nghĩa). Đức ăn ở tại nhà anh N. đến cuối năm 2019 thì nghỉ.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 8/3/2020, Đức đến nhà anh N. để lấy tiền công trước đó còn thiếu. Tuy nhiên vợ chồng anh N. đi vắng, chỉ còn con gái là cháu B. (SN 2010) ở nhà. Đức đang đứng ngoài sân chờ thì thấy cháu B. đi xuống nhà bếp ăn sáng. Đức nảy sinh ý định đồi bại nên đi theo. Đi làm thuê, 9x dâm ô bé gái con của ông chủ - Ảnh minh họa: Internet Trong lúc cháu B. đang ngồi ăn thì bị Đức giở trò âm ô. Thấy vậy, cháu B. đẩy Đức ra và chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đợi bố mẹ về nhà, cháu B. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình bị hại lập tức tố cáo hành vi đồi bại của Đức đến cơ quan công an. Đến ngày 11/3, Đức ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu B. mới được hơn 9 tuổi.

Theo Bảo vệ pháp luật, Đức đã có một tiền án về tội Cướp tài sản, chưa được xóa án tích nay tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó tại huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra trường hợp người làm thuê xâm hại con gái chủ khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, Nguyễn Văn Thu (SN 1995, trụ tại thôn 1, xã Cư Mta, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình cháu Q. (SN 2002, trú tại huyện Krông Năng) thuê đến nhà thu hoạch cà phê. Trong thời gian làm việc, Thu đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. Một thời gian sau gia đình thấy bé gái có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám. Bác sĩ cho biết bé Q. đã mang thai. Gia đình lập tức báo công an tố cáo hành vi của Thu. Không bao lâu sau cháu Q. sinh con. Tiến hành giám định ADN, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Thu có quan hệ huyết thống với đứa bé. Trước đó, Thu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Văn Thu bị khởi tố về tội Giao cấu với trẻ em.

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