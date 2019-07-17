Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Công (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa) bị nghiện ma túy nặng, kiếm sống bằng nghề chạy xe tải.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, sáng nay (17/7), Công an tỉnh Điện Biên đã đưa Bùi Văn Công ra hiện trường tái hiện lại quá trình ra tay bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên). Công được cho là một trong những kẻ cầm đầu, trực tiếp lên kế hoạch bắt cóc Mỹ Duyên.

Hùng mua nhiều gà và nhờ Duyên chở gà đến khu vực bản Mớ, phường Thanh Trường. Nữ sinh vừa tới đã bị siết cổ bất tỉnh, sau đó Hùng gọi Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến.

Sau khi được Vì Văn Toán (kẻ được cho là có ân oán với mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) thuê bắt cóc nữ sinh, sáng 30 Tết, Công dẫn Vương Văn Hùng ra chợ nơi mẹ con Duyên bán gà.

Cả nhóm đưa Duyên lên xe tải chở về nhà Công. Tại đây các đối tượng đã khống chế sau đó lần lượt hãm hiếp nạn nhân ngay tại nhà Bùi Văn Công.

Từ tối 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết Kỷ Hợi, nhóm đối tượng giam giữ Cao Mỹ Duyên ở trong nhà, cho cô ăn uống, tắm rửa rồi thay nhau giở trò đồi bại.

Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) chứng kiến toàn bộ hành vi bất nhân của nhóm Bùi Văn Công nhưng không tố cáo mà đồng lõa, che giấu.

Khi thấy Duyên yếu dần, cả nhóm bàn bạc đưa Duyên ra vứt ở nơi nào đó, chích ma túy cho cô chết để công an nghĩ rằng Duyên chết vì sốc thuốc. Tuy nhiên Bùi Văn Công quyết định sát hại Duyên để bịt đầu mối.

Công trực tiếp siết cổ nạn nhân đến chết. Cả nhóm mang thi thể nạn nhân lên đặt ở khu chuồng chăn nuôi gia súc, nhà của chị gái Công ở cách đó vài trăm mét.

Tiếp đó, Bùi Thị Kim Thu giả vờ vô tình phát hiện xác, báo công an và cho lời khai giả nhằm cản trở công tác điều tra. Tuy nhiên, kế hoạch của nhóm tội phạm không thể qua mắt được cơ quan công an.

Theo một cán bộ công an, Bùi Văn Công bình tĩnh diễn lại hành vi tội ác trong cuộc thực nghiệm điều tra. Hành vi của Công phù hợp với lời khai, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án.