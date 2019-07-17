Sáng nay (17/7), Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại.
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Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, sáng nay (17/7), Công an tỉnh Điện Biên đã đưa Bùi Văn Công ra hiện trường tái hiện lại quá trình ra tay bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên). Công được cho là một trong những kẻ cầm đầu, trực tiếp lên kế hoạch bắt cóc Mỹ Duyên.
Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Công (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa) bị nghiện ma túy nặng, kiếm sống bằng nghề chạy xe tải.
Sau khi được Vì Văn Toán (kẻ được cho là có ân oán với mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) thuê bắt cóc nữ sinh, sáng 30 Tết, Công dẫn Vương Văn Hùng ra chợ nơi mẹ con Duyên bán gà.
Hùng mua nhiều gà và nhờ Duyên chở gà đến khu vực bản Mớ, phường Thanh Trường. Nữ sinh vừa tới đã bị siết cổ bất tỉnh, sau đó Hùng gọi Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến.
Cả nhóm đưa Duyên lên xe tải chở về nhà Công. Tại đây các đối tượng đã khống chế sau đó lần lượt hãm hiếp nạn nhân ngay tại nhà Bùi Văn Công.
Từ tối 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết Kỷ Hợi, nhóm đối tượng giam giữ Cao Mỹ Duyên ở trong nhà, cho cô ăn uống, tắm rửa rồi thay nhau giở trò đồi bại.
Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) chứng kiến toàn bộ hành vi bất nhân của nhóm Bùi Văn Công nhưng không tố cáo mà đồng lõa, che giấu.
Khi thấy Duyên yếu dần, cả nhóm bàn bạc đưa Duyên ra vứt ở nơi nào đó, chích ma túy cho cô chết để công an nghĩ rằng Duyên chết vì sốc thuốc. Tuy nhiên Bùi Văn Công quyết định sát hại Duyên để bịt đầu mối.
Công trực tiếp siết cổ nạn nhân đến chết. Cả nhóm mang thi thể nạn nhân lên đặt ở khu chuồng chăn nuôi gia súc, nhà của chị gái Công ở cách đó vài trăm mét.
Tiếp đó, Bùi Thị Kim Thu giả vờ vô tình phát hiện xác, báo công an và cho lời khai giả nhằm cản trở công tác điều tra. Tuy nhiên, kế hoạch của nhóm tội phạm không thể qua mắt được cơ quan công an.
Theo một cán bộ công an, Bùi Văn Công bình tĩnh diễn lại hành vi tội ác trong cuộc thực nghiệm điều tra. Hành vi của Công phù hợp với lời khai, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án.
Diễn biến vụ án
Chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.
Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.
Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.
Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.
Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...
Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.
Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).
Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Bà Hiền cùng vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.
Khi án mạng được phát hiện, bà khai báo không trung thực làm nhà chức trách khó xác minh được sự thật của vụ án.
Nhà chức trách không loại trừ khả năng trong quá trình tham gia vào đường dây ma túy, bà Hiền có mâu thuẫn khiến con gái trở thành nạn nhân của việc trả thù hèn hạ.