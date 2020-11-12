Rủ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ, nam thanh niên bị phụ huynh xúm vào đấm 'không trượt phát nào'

Xã hội 12/11/2020 10:22

Được cho là dụ dỗ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ, nam thanh niên bị người thân của cô bé xúm vào đánh chửi không thương tiếc.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị một nhóm người xúm vào đánh hội đồng không thương tiếc. Theo nội dung cuộc nói chuyện, nam thanh niên này đã lập nick Facebook ảo để rủ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ, hậu quả là bị người thân của bé gái đánh chửi không thương tiếc. 

di nha nghi 1
Nam thanh niên bị nhóm người đánh chửi - Ảnh cắt từ clip 

"Tao báo công an rồi đấy! Mày nghĩ thế nào là sai, ranh con mà dụ dỗ con cái nhà người ta. Mày còn bảo nó tìm nhà nghỉ gần trường nữa. Tao mà không bắt gặp hôm nay thì mày còn đưa con nhà tao đi đâu?", một phụ nữ trung niên giận dữ mắng chửi nam thanh niên. 

di nha nghi 2
Nguyên nhân được cho là do nam thanh niên dụ dỗ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi biết con gái mình bị dụ dỗ, người mẹ đã lập nick Facebook khác kết bạn với nam thanh niên để tiếp cận. Chị cho biết tên này chuyên đi dụ dỗ những nữ sinh nhỏ tuổi. Hắn còn gửi hình ảnh và clip quấy rối các nạn nhân. 

di nha nghi 3

Trước cơn mưa đòn, nam thanh niên chỉ biết cúi đầu xin lỗi - Ảnh cắt từ clip

Đi cùng người phụ nữ là gia đình, người thân của nữ sinh. Tất cả đều phẫn nộ với hành vi đồi bại nam thanh niên. Nhóm người giật tóc, bắt thanh niên quỳ gối xin lỗi bé gái. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. 

Người phụ nữ U50 nghẹn ngào chia sẻ chuyện nhường chồng cho bồ nhí, tất cả vì đứa trẻ vô tội

Người phụ nữ U50 nghẹn ngào chia sẻ chuyện nhường chồng cho bồ nhí, tất cả vì đứa trẻ vô tội

Nguời phụ nữ không khỏi đau khổ khi nhớ lại cuộc hôn nhân trước đây của mình: Chị quyết định ly hôn do chồng ngoại tình, có con với bồ nhí.

Xem thêm
Từ khóa:   clip gây bão mạng xã hội clip gây xôn xao mạng xã hội đánh nhau giữa đường

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn