Được cho là dụ dỗ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ, nam thanh niên bị người thân của cô bé xúm vào đánh chửi không thương tiếc.
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Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị một nhóm người xúm vào đánh hội đồng không thương tiếc. Theo nội dung cuộc nói chuyện, nam thanh niên này đã lập nick Facebook ảo để rủ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ, hậu quả là bị người thân của bé gái đánh chửi không thương tiếc.
"Tao báo công an rồi đấy! Mày nghĩ thế nào là sai, ranh con mà dụ dỗ con cái nhà người ta. Mày còn bảo nó tìm nhà nghỉ gần trường nữa. Tao mà không bắt gặp hôm nay thì mày còn đưa con nhà tao đi đâu?", một phụ nữ trung niên giận dữ mắng chửi nam thanh niên.
Sau khi biết con gái mình bị dụ dỗ, người mẹ đã lập nick Facebook khác kết bạn với nam thanh niên để tiếp cận. Chị cho biết tên này chuyên đi dụ dỗ những nữ sinh nhỏ tuổi. Hắn còn gửi hình ảnh và clip quấy rối các nạn nhân.
Đi cùng người phụ nữ là gia đình, người thân của nữ sinh. Tất cả đều phẫn nộ với hành vi đồi bại nam thanh niên. Nhóm người giật tóc, bắt thanh niên quỳ gối xin lỗi bé gái. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.