Bước đầu cụ ông 72 tuổi thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi, đồng thời bày tỏ sự hối hận.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Xứng (SN 1948, ngụ huyện Bảo Thắng) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra hối hận trước tội lỗi mình gây ra.

"Ở tuổi tôi đáng lẽ phải sống để cho con cháu, chắt tôi học tập, nhưng mà không ngờ giờ tôi làm đổ vỡ hết về danh dự con người, về mọi mặt. Tôi rất xấu hổ với xã hội", cụ ông 72 tuổi phân trần, theo thông tin đăng tải trên Dân Việt.

Nghi phạm Nguyễn Văn Xứng hiếp dâm bé gái 13 tuổi - Ảnh: Dân Việt

Trước đó vào tối 2/11, chị H. (ngụ huyện Bảo Thắng) gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo ông Xứng có hành vi hiếp dâm con gái mình là cháu T. (SN 2007).

Được biết, người dân địa phương đã phát giác hành vi của Xứng và báo cho chính quyền. Nhận tin báo, Công an huyện Bảo Thắng nhanh chóng có mặt ghi nhận sự việc, đồng thời triệu tập đối tượng lên trụ sở công an đấu tranh làm rõ.

Theo lời khai, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 2/11, thấy cháu T. đi học về một mình nên đã dụ dỗ cháu vào khu đất vắng để giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, người đàn ông 72 tuổi cho cháu bé 40.000 đồng.

Đến tối cùng ngày, chị H. thấy con gái có biểu hiện tâm lý bất thường nên gặng hỏi. Bé gái 13 tuổi đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngay sau đó, người mẹ đã đưa con gái đến công an trình báo.

Được biết, cháu bé bị ông Xứng xâm hại đang học lớp 7 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã. Nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Sự việc xảy ra khiến cháu bé bị hoảng loạn tâm lý, gia đình và hàng xóm vô cùng bức xúc. Công an huyện Bảo Thắng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Bắt giữ cụ ông 72 tuổi hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi cho 40.000 đồng Thấy bé T. đi học về một mình, cụ ông 72 tuổi hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi cho 40.000 đồng.

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