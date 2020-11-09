Thấy bé T. đi học về một mình, cụ ông 72 tuổi hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi cho 40.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Xứng (SN 1948, ngụ huyện Bảo Thắng) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, trước đó vào tối 2/11, chị H. (ngụ huyện Bảo Thắng) gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo ông Xứng có hành vi hiếp dâm cháu T. (SN 2007, con gái chị H.).

Nghi phạm Nguyễn Văn Xứng xâm hại bé gái 13 tuổi - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận tin báo, Công an huyện Bảo Thắng nhanh chóng có mặt ghi nhận sự việc, đồng thời triệu tập đối tượng lên trụ sở công an đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Xứng khai vào khoảng 16 giờ 30 chiều 2/11, thấy cháu T. đi học về một mình nên đã dụ dỗ cháu vào khu đất vắng để giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, người đàn ông 72 tuổi cho cháu bé 40.000 đồng.

Đến tối cùng ngày, chị H. thấy con gái có biểu hiện tâm lý bất thường nên gặng hỏi. Bé gái 13 tuổi đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngay sau đó, người mẹ đã đưa con gái đến công an trình báo.

Giáo Dục & Thời Đại đưa tin, cháu bé bị ông Xứng xâm hại đang học lớp 7 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã. Nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Sự việc xảy ra khiến cháu bé bị hoảng loạn tâm lý, gia đình và hàng xóm vô cùng bức xúc. Công an huyện Bảo Thắng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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