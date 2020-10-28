Bắt giữ 'yêu râu xanh' U70 nhiều lần hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở Tây Ninh

Xã hội 28/10/2020 19:03

Thấy bé G. nằm xem điện thoại, Nguyễn Tấn Lộc nảy sinh ý đồ đồi bại, đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái thì bị mẹ nạn nhân phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1954, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi. 

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Nguyễn Tấn Lộc nhiều lần hiếp dâm bé gái 12 tuổi - Ảnh: Công Lý 

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào chiều 15/10, sau khi uống rượu, Lộc thấy cháu G. (12 tuổi) đang nằm xem điện thoại ở phòng khách thì nảy sinh ý đồ đồi bại. Khi Lộc đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái thì mẹ nạn nhân phát hiện và hô hoán. 

Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài lần bị bắt quả tang, Lộc khai đã nhiều xâm hại bé gái 12 tuổi vào năm 2018. 

Vụ án đang tiếp tục được Công an huyện Tân Châu điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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