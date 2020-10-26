Vụ hiếp dâm, sát hại cô gái khuyết tật ở Lào Cai: Hé lộ bất ngờ về nghi phạm

Xã hội 26/10/2020 16:38

UBND xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã cung cấp một số thông tin về nghi phạm hiếp dâm sát hại cô gái khuyết tật khiến nhiều người bất ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối với Lý Láo Lủ (SN 1995, trú tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi hiếp dâm sát hại cô gái khuyết tật.

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Lý Láo Lủ hiếp dâm sát hại cô gái khuyết tật - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo lời khai, khoảng 15 giờ chiều 22/10, sau khi uống rượu, Lủ đi ngang bãi nương tại xã Thanh Bình thì phát hiện chị L.M.D. (SN 1989, cùng trú xã Thanh Bình) đang đi nhặt dâu rừng. Chị D. bị khuyết tật bẩm sinh, câm, điếc, chân tay co quắp.

Lủ tiến lại gần, khống chế cưỡng hiếp nạn nhân. Bị chị D. chống trả quyết liệt, Lủ nhặt đá đập nhiều nhát vào đầu khiến chị D. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lủ về nhà tìm cách bỏ trốn, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ. 

Theo thông tin đăng tải trên Phụ nữ Việt Nam, tại địa phương Lủ chưa có tiền án tiền sự, sinh sống bằng nghề nông và chưa từng gây ra điều tiếng gì. 

Cách đây vài năm, Lủ đã kết hôn và có một đứa con 2 tuổi. Khoảng tháng 6/2020, hai vợ chồng Lủ xảy ra mâu thuẫn và đã chia tay nhau. Kể từ khi gia đình tan vỡ, Lủ sống một mình và không có biểu hiện khác thường về tâm lý.

Nạn nhân D. và Lủ có quan hệ họ hàng. Chẳng ai ngờ nam thanh niên lại gây ra sự việc động trời như vậy. Vụ án mạng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

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Tại cơ quan công an, Vi Văn Hiền đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

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