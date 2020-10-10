Bé gái 14 tuổi bị người tình của mẹ hiếp dâm đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ.
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc (55 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra vụ án bé gái bị hiếp dâm đến mang thai.
Theo thông tin trên Người Lao Động, từ năm 2008, Ngọc và bà V.T.N.C. (42 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam) chung sống như vợ chồng. Bà C. có con riêng là bé H. (14 tuổi).
Ngọc đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với con riêng của vợ hờ. Lần thứ nhất là vào tháng 2 âm lịch năm 2020, sau khi uống rượu về Ngọc thấy bà C. đang giặt đồ sau nhà nên đã dùng vũ lực ép em H. phải quan hệ tình dục với mình.
Khoảng 3 tháng sau, Ngọc đi nhậu về rồi lên giường ngủ với mẹ con bà C. Đợi vợ hờ ngủ say, Ngọc tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với bé H. Ngoài ra theo lời khai của nạn nhân, lợi dụng lúc bà C. vắng nhà, Ngọc đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với em H.
Đến ngày 24/8/2020, bà C. thấy bụng con gái to bất thường nên đưa đi khám. Lúc này, người mẹ bàng hoàng phát hiện em H. đã mang thai 26 tuần. Sau đó, bà C. làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của chồng hờ đến cơ quan công an.
Bước đầu, Nguyễn Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.