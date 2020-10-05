Bình Định: Bé gái 8 tuổi bị gã hàng xóm giở trò đồi bại khi đi vệ sinh, từng bị hiếp dâm 9 lần

Xã hội 05/10/2020 09:34

Trong lúc đi vệ sinh, bé gái 8 tuổi bị hàng xóm khống chế hiếp dâm. Trước đó, gã "yêu râu xanh" từng xâm hại nạn nhân 9 lần.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Ngô Cự Vinh, Trưởng Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) xác nhận CSĐT công an huyện đang tạm giữ đối tượng N.H.N (21 tuổi, trú xã Bình Thành, huyện Sơn Tây) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, đối tượng đã khống chế hiếp dâm bé gái cùng xóm. Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 30/9/2020, N. sang nhà chị P.T.K (37 tuổi, hàng xóm của N.) chơi. Lúc này, đối tượng trên thấy bé P.K.T (8 tuổi, con gái chị K.) đi vệ sinh ở sau nhà nên đi theo, ẵm nạn nhân ra sau nhà rồi đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm.

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Nam thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 8 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bé T. hoảng sợ, la lớn cầu cứu người thân nên hành vi của N. bị phát hiện. Bức xúc trước hành vi đồi bại của gã "yêu râu xanh", gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. 

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành truy lùng đối tượng này. Đến trưa 1/10, N. đến cơ quan công an đầu thú vì biết không thể thoát tội.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, N. khai trước đó đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân 9 lần.

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