Sau khi gây tai nạn khiến người bán vé số tật nguyền bị thương, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường khiến ai nấy đều bức xúc.
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Vào trưa ngày 4/10, tại đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. HCM) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến người đi đường không khỏi bức xúc.
Theo đó, một người bán vé số tật nguyền bị tông dẫn đến chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cụ thể, vào thời điểm xảy ra sự việc, người bán vé số bị một chiếc xe máy tông trúng dẫn đến ngã xuống đường, mất nhiều máu. Lợi dụng lúc người dân giúp đỡ nạn nhân, tài xế đã lén phóng xe bỏ đi mất. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Lúc đó, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên các diễn đàn, trang mạng xã hội đã chia sẻ thông tin để tìm người thân cho nạn nhân.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người đàn ông bán vé số tên H.V.T (sinh năm 1971), nhập viện với chẩn đoán chấn thương đầu. Sau khi được chữa trị, sức khỏe ông T. đã cải thiện. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân đã được xuất viện về nhà. Hiện trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đang truy tìm danh tính người tài xế này.