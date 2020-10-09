'Vượt rào' với bé gái 11 tuổi quen qua Zalo, thiếu niên 16 tuổi phạm tội hiếp dâm

Xã hội 09/10/2020 10:28

Quen nhau qua Zalo, Thái nảy sinh tình cảm với bé gái 11 tuổi rồi đưa về nhà quan hệ. Kết quả, thiếu niên 16 tuổi bị khởi tố tội hiếp dâm.

Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Thái (16 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 1/2020, Thái và em N.K.V. (11 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo và nảy sinh tình cảm yêu đương. 

Khoảng 15 giờ ngày 15/7/2020, Thái nhắn tin hẹn em V. đi chơi. Thiếu niên điều khiển xe mô tô đến gần trường Đại học Tây Đô thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đón bé gái đi chơi. 

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thái chở người yêu về nhà của của mình để ngủ qua đêm. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau 2 lần.

'Vượt rào' với bé gái 11 tuổi quen qua Zalo, thiếu niên 16 tuổi phạm tội hiếp dâm - Ảnh 1
Thiếu niên 16 tuổi vướng lao lý vì quan hệ với bé gái 11 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 14 giờ ngày 16/7/2020, Thái chở V. đến bến Ninh Kiều thì thì bị gia đình V. bắt gặp. Do gia đình gặng hỏi, bé gái đã kể lại chuyện quan hệ với Thái cho bố mẹ nghe. Gia đình V. lập tức đưa con đến Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ trình báo sự việc.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

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