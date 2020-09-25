Lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, gã cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ khiến cháu bé mang thai.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vì Văn Hà (SN 1983, ngụ tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) để điều tra về tội hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai.

Theo thông tin trên Người Lao Động, vào năm 2013, Vì Văn Hà kết hôn với chị H.T.S. (SN 1986, ngụ bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Chị S. có một con riêng là cháu H.T.Đ.N. (SN 2008, hiện đang học THCS).

Vì Văn Hà hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai - Ảnh: Người Lao Động

Trong quá trình chung sống, Vì Văn Hà 8 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N. Lần đầu tiên bị cha dượng xâm hại vào tháng 10/2018, cháu N. chỉ mới 10 tuổi.

Đến khoảng tháng 5/2020, thấy cháu N. có nhiều thay đổi bất thường về tâm sinh lý, bụng bắt đầu to dần nên cô giáo gặng hỏi. Lúc này, bé N. mới kể lại toàn bộ hành vi thú tính của gã cha dượng. Cô giáo lập tức trình báo vụ việc với công an.

Tại cơ quan công an, Vì Văn Hà thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng cũng đưa cháu N. đi khám và phát hiện cháu bé mang thai ở tháng thứ 4.

Vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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