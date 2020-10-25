Bắt giữ 'yêu râu xanh' nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang

Xã hội 25/10/2020 14:35

Tại cơ quan công an, Vi Văn Hiền đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Văn Hiền (SN 1994, trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận trong  khoảng thời gian vào tháng 9/2020 đã thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần đối với cháu L.K.Y. (SN 2007, trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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Vi Văn Hiền nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi - Ảnh: Pháp Luật & Bạn Đọc 

Cách đây ít ngày, Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Thái (16 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) về tội hiếp dâm bé gái 11 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 1/2020, Thái và em N.K.V. (11 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo và nảy sinh tình cảm yêu đương. 

Khoảng 15 giờ ngày 15/7/2020, Thái nhắn tin hẹn em V. đi chơi. Thiếu niên điều khiển xe mô tô đến gần trường Đại học Tây Đô thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đón bé gái đi chơi. 

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thái chở người yêu về nhà của của mình để ngủ qua đêm. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau 2 lần.

Đến khoảng 14 giờ ngày 16/7/2020, Thái chở V. đến bến Ninh Kiều thì thì bị gia đình V. bắt gặp. Do gia đình gặng hỏi, bé gái đã kể lại chuyện quan hệ với Thái cho bố mẹ nghe. Gia đình V. lập tức đưa con đến Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ trình báo sự việc.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

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Sau khi đi uống rượu về, Lủ nhìn thấy chị D. đang nhặt dâu rừng nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Hắn hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi sát hại nạn nhân.

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