Bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi sát hại nạn nhân

Xã hội 24/10/2020 16:02

Sau khi đi uống rượu về, Lủ nhìn thấy chị D. đang nhặt dâu rừng nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Hắn hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi sát hại nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam Lý Láo Lủ (SN 1995, trú xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, Lủ đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi sát hại nạn nhân. Theo lời khai, khoảng 15 giờ chiều 22/10, sau khi uống rượu, Lủ đi ngang bãi nương tại xã Thanh Bình thì phát hiện chị L.M.D. (SN 1989, cùng trú xã Thanh Bình) đang đi nhặt dâu rừng. Chị D. bị khuyết tật bẩm sinh, câm, điếc, chân tay co quắp.

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Lý Láo Lủ hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi sát hại nạn nhân - Ảnh: CAND

Lủ tiến lại gần, khống chế cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị chống trả quyết liệt. Lủ nhặt đá rồi đập nhiều nhát vào đầu khiến chị D. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lủ về nhà tìm cách bỏ trốn, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   giết người Lào Cai giết người hiếp dâm

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