Hậu điều trị méo mồm vì dao kéo hỏng, cô dâu 63 tuổi xuất hiện với diện mạo 'không bình thường'

Xã hội 23/10/2020 18:11

Mới đây, cô dâu 63 tuổi tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội với diện mạo 'không bình thường' và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

Sau khi kết hôn với chồng trẻ kém 36 tuổi, chị Lê Thị Thu Sao ở Cao Bằng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "cô dâu 63 tuổi". Cặp vợ chồng thường xuyên có những chiêu trò gây xôn xao và khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt về mình.

Cách đây không lâu, cô dâu 63 tuổi xuất hiện với nhan sắc có phần "xập xệ": miệng méo hẳn về phía bên phải, hai má xập xệ không cân xứng, chiếc mũi cũng có phần lệch, đôi mắt thâm quầng... 

Chính vì vậy, chị Thu Sao phải nhập viện để chỉnh sửa lại về gương mặt cũ. Không những vậy, cô dâu 63 tuổi còn chia sẻ "bác sĩ nói để lâu là méo cả đời" khiến nhiều người xôn xao bàn tán. 

Mới đây, chị Thu Sao tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Một tháng ròng ở thủ đô, đêm cuối bồn chồn làm sao, không muốn xa mọi người thân thương từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ… Làm sao đây các bạn yêu?

Mọi lần là một chốn đôi nơi, giờ lại một chốn 3 nơi rồi có sẽ phải mua chung cư ở Hà Nội. Ngày mới nhiều niềm vui nhé các bạn yêu! Hồi hương đây".

co dau 63 tuoi 1
Hậu điều trị méo miệng, cô dâu Thu Sao xuất hiện với diện mạo bất ngờ - Ảnh: FBNV

Vậy là sau một thời gian điều trị méo miệng, vợ chồng chị Thu Sao đã trở về Cao Bằng trong sự tiếc nuối xen lẫn hân hoan. Chị còn cho biết miệng mình đã đỡ hơn rất nhiều, không còn méo như trước nữa.

Trước đó, cô dâu 63 tuổi gây ấn tượng mạnh khi đăng tải hình ảnh mặc vest trắng, trang điểm nhẹ nhàng lên Facebook. Nhan sắc có phần lên hương nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chị Thu Sao ngày càng sang trọng, quý phái. Số khác lại nghĩ cô dâu 63 tuổi đã chỉnh ảnh kỹ càng, thậm chí là qua nghìn lớp app rồi mới đăng lên, thực tế thì khác xa trong ảnh. 

co dau 63 tuoi 2
Nhan sắc gây tranh cãi của cô dâu 63 tuổi - Ảnh: FBNV

Hiện những hình ảnh của chị Thu Sao vẫn đang được dân mạng quan tâm, bàn tán không ngớt. 

Sau tuyên bố 'chết cũng phải làm con ma đẹp', cô dâu 63 tuổi bị méo mồm vì dao kéo hỏng

Sau tuyên bố 'chết cũng phải làm con ma đẹp', cô dâu 63 tuổi bị méo mồm vì dao kéo hỏng

Sau 3 tháng phẫu thuật căng da mặt gặp biến chứng lệch mồm, cô dâu 63 tuổi đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa để điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Bằng cô dâu 62 tuổi cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn