Hậu điều trị méo mồm vì dao kéo hỏng, cô dâu 63 tuổi xuất hiện với diện mạo 'không bình thường'

Mới đây, cô dâu 63 tuổi tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội với diện mạo 'không bình thường' và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

Sau khi kết hôn với chồng trẻ kém 36 tuổi, chị Lê Thị Thu Sao ở Cao Bằng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "cô dâu 63 tuổi". Cặp vợ chồng thường xuyên có những chiêu trò gây xôn xao và khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt về mình.

Cách đây không lâu, cô dâu 63 tuổi xuất hiện với nhan sắc có phần "xập xệ": miệng méo hẳn về phía bên phải, hai má xập xệ không cân xứng, chiếc mũi cũng có phần lệch, đôi mắt thâm quầng...

Chính vì vậy, chị Thu Sao phải nhập viện để chỉnh sửa lại về gương mặt cũ. Không những vậy, cô dâu 63 tuổi còn chia sẻ "bác sĩ nói để lâu là méo cả đời" khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Mới đây, chị Thu Sao tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Một tháng ròng ở thủ đô, đêm cuối bồn chồn làm sao, không muốn xa mọi người thân thương từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ… Làm sao đây các bạn yêu?

Mọi lần là một chốn đôi nơi, giờ lại một chốn 3 nơi rồi có sẽ phải mua chung cư ở Hà Nội. Ngày mới nhiều niềm vui nhé các bạn yêu! Hồi hương đây".

Hậu điều trị méo miệng, cô dâu Thu Sao xuất hiện với diện mạo bất ngờ - Ảnh: FBNV

Vậy là sau một thời gian điều trị méo miệng, vợ chồng chị Thu Sao đã trở về Cao Bằng trong sự tiếc nuối xen lẫn hân hoan. Chị còn cho biết miệng mình đã đỡ hơn rất nhiều, không còn méo như trước nữa.

Trước đó, cô dâu 63 tuổi gây ấn tượng mạnh khi đăng tải hình ảnh mặc vest trắng, trang điểm nhẹ nhàng lên Facebook. Nhan sắc có phần lên hương nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chị Thu Sao ngày càng sang trọng, quý phái. Số khác lại nghĩ cô dâu 63 tuổi đã chỉnh ảnh kỹ càng, thậm chí là qua nghìn lớp app rồi mới đăng lên, thực tế thì khác xa trong ảnh.

Nhan sắc gây tranh cãi của cô dâu 63 tuổi - Ảnh: FBNV

Hiện những hình ảnh của chị Thu Sao vẫn đang được dân mạng quan tâm, bàn tán không ngớt.

Sau tuyên bố 'chết cũng phải làm con ma đẹp', cô dâu 63 tuổi bị méo mồm vì dao kéo hỏng Sau 3 tháng phẫu thuật căng da mặt gặp biến chứng lệch mồm, cô dâu 63 tuổi đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa để điều trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-dieu-tri-meo-mom-vi-dao-keo-hong-co-dau-63-tuoi-xuat-hien-voi-dien-mao-khong-binh-thuong-384014.html