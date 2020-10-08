Sau 3 tháng phẫu thuật căng da mặt gặp biến chứng lệch mồm, cô dâu 63 tuổi đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa để điều trị.

Sau khi kết hôn với người đàn ông kém 36 tuổi, chị Lê Thị Thu Sao ở Cao Bằng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "cô dâu 63 tuổi". Bất chấp khoảng cách tuổi tác và sự dị nghị từ mọi người xung quanh, cặp đôi đũa lệch vẫn thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau và thường xuyên cập nhật cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội. Nhan sắc chị Thu Sao khi kết hôn với chồng trẻ - Ảnh: FBNV Đầu tháng 7/2020, cô dâu 63 tuổi chia sẻ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ lên trang cá nhân khiến nhiều người choáng váng. Cụ thể, chị Thu Sao đã thực hiện nâng mũi và căng da mặt. Tuy nhiên, chị vẫn chưa hài lòng và cho biết khi nào khỏe lại sẽ tiếp tục phẫu thuật nâng ngực.

"Mình sắp xuống lỗ rồi, nhưng tại sao mình vẫn phải làm đẹp? Vì mình là phụ nữ. Kể cả sau này có 80 - 90 tuổi chẳng hạn, mình vẫn phải làm đẹp. Có sang thế giới bên kia thì mình vẫn là một con ma đẹp", chị Thu Sao chia sẻ.

Cô dâu 63 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ níu kéo thanh xuân - Ảnh: FBNV Thế nhưng kể từ khi căng da mặt, cô dâu 63 tuổi thường xuyên xuất hiện với nhan sắc có nhiều bất thường so với hình ảnh trước kia: miệng méo hẳn về phía bên phải, hai má xập xệ không cân xứng, chiếc mũi cũng có phần lệch, đôi mắt thâm quầng... Nhiều người cho rằng đây chính là di chứng sau nhiều lần can thiệp thẩm mỹ tân trang nhan sắc. Chị Thu Sao bị méo miệng vì dao kéo hỏng - Ảnh: FBNV Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu tâm trạng của chị Thu Sao hiện tại chẳng mấy vui vẻ gì. Mới đây, cô dâu 63 tuổi thông báo đã nhập viện để chỉnh sửa lại về gương mặt cũ. "May chị đi khám nhanh, bác sĩ nói để lâu là méo cả đời, ơn trời", chị Thu Sao chia sẻ trên Facebook cá nhân. Hiện công cuộc lấy lại nhan sắc của cô dâu 63 tuổi vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bàn tán xôn xao.

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