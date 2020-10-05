Đăng ảnh selfie, cô dâu 63 tuổi lộ miệng méo, mặt xập xệ dù đã qua nghìn lớp app

Xã hội 05/10/2020 18:41

Trong loạt hình selfie đăng lên trang cá nhân, cô dâu 63 tuổi lộ nhan sắc thật khiến dân mạng tranh cãi.

Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, cô dâu 63 tuổi Lê Thị Thu Sao cùng chồng trẻ kém 36 tuổi đều khiến dân tình bàn tán xôn xao. Khi thì về chuyện cặp đôi phẫu thuật thẩm mỹ, chiêu trò mang thai, chỉnh sửa di chúc và cả những phát ngôn "trên trời" khiến dân tình... từ chối hiểu.

Mới đây, cô dâu 63 tuổi lại thu hút sự chú ý khi để lộ rõ nhan sắc thật dù đã qua chỉnh sửa. Cụ thể trong loạt ảnh selfie mới nhất, gương mặt của cô dâu Thu Sao có nhiều bất thường so với hình ảnh trước kia: miệng méo hẳn về phía bên phải, hai má xập xệ không cân xứng, chiếc mũi cũng có phần lệch, đôi mắt thâm quầng... Nhiều người cho rằng đây chính là di chứng sau nhiều lần can thiệp thẩm mỹ tân trang nhan sắc của cô dâu 63 tuổi. 

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Nhan sắc gây tranh cãi của cô dâu 63 tuổi - Ảnh: FBNV

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Bên cạnh những ý kiến chê bai, một số người cho rằng dân mạng đang quá khắt khe với cô dâu 63 tuổi - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh selfie của chị Thu Sao nhận được nhiều bình luận trái chiều.

"So với tuổi thật, quả thực chị Thu Sao có trẻ hơn nhưng mình nhìn cứ thấy có vấn đề gì đó hơi sai sai trên khuôn mặt. Nhan sắc của chị không còn tự nhiên và mềm mại, thay vào đó là một vẻ thô cứng khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào. Hy vọng chị nhận ra điều đó và dừng can thiệp dao kéo trên khuôn mặt của mình", tài khoản B.T. bình luận. 

"Đây chính là nhan sắc thật của chị Thu Sao, chứ ảnh trước kia là chỉnh sửa hàng chục lần rồi. Tôi không biết mọi người thấy đẹp ở đâu chứ mồm méo, má chảy mỡ như thế kia chắc chắn là di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Người trẻ phẫu thuật còn được, chứ có tuổi như chị ấy phẫu thuật vừa tổn hại sức khỏe vừa tàn phá diện mạo", tài khoản H.V. bày tỏ. 

Bên cạnh đó, một số người khẳng định ở tuổi ngoài 60 thì nhan sắc chị Thu Sao vẫn khá trẻ đẹp, đồng thời mong dân mạng bớt khắt khe và dành những lời không hay về chị. 

Hiện loạt ảnh của cô dâu 63 tuổi vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt. 

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