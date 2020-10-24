Mâu thuẫn về số tiền 500.000 đồng, Phin đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón. Hậu quả, bé trai 8 tuổi tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Chòi Phin (55 tuổi, trú ở xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón.

Triệu Chòi Phin đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón khiến bé trai 8 tuổi tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin trên Người Lao Động, vào ngày 13/4, Công an huyện Na Hang nhận được tin báo về việc gia đình ông T.D.S. (51 tuổi, ở thôn Nà Luông, xã Yên Hoa) có 5 người bị ngộ độc sau khi ăn canh đậu tương nấu rau cải, mỳ tôm nấu rau bao và lá tía tô.

Các nạn nhân đều bị buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu T.T.L. (8 tuổi, cháu ông S.) đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Qua quá trình sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, công an xác định Triệu Chòi Phin chính là nghi phạm.

Theo lời khai, vào tháng 11/2019, Phin vay của ông S. 1,5 triệu đồng và con trai ông S. là anh N. 1,5 triệu đồng. Phin hẹn dịp Tết nguyên đán Canh tý 2020 sẽ trả tiền.

Tuy nhiên tới ngày hẹn mà Triệu Chòi Phin vẫn chưa có tiền trả nợ. Biết chuyện, con trai anh ta đang làm ăn xa đã gửi 3 triệu đồng về bưu điện xã cho anh N. để trả nợ thay cho bố.

Tuy nhiên, Phin cho rằng mình chỉ vay anh N. 1 triệu đồng nên đã tìm gặp để đòi lại 500.000 đồng nhưng không được. Cay cú, Phin nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 12/4/2020, trên đường đi làm ruộng về, Triệu Chòi Phin hái lá ngón cho vào túi nilon rồi mang về nhà cất giấu. Sau đó Phin lén sang nhà ông S. đổ nước lá ngón vào bát canh mỳ tôm nấu với lá lốt và một bát canh đậu tương nấu rau cải của gia đình nạn nhân.

Sau khi dùng 2 bát canh, cả gia đình 5 người nhà ông S. bị trúng độc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cháu ông S. đã không qua khỏi.

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