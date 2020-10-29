Trong lúc đến xem ngôi nhà rao bán, Tiên dâm ô bé gái 9 tuổi con của chủ nhà và bị người dân phát hiện báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ đối tượng Võ Tiên (SN 1973, trú tại huyện Long Điền) để điều tra về hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, trước đó Tiên đến nhà chị K.T.T. (SN 1971) ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền để xem ngôi nhà đang rao bán.

Bắt gã đàn ông dâm ô bé gái 9 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chị T. không có nhà mà chỉ có cháu N. (SN 2011, con gái chị T.) ở nhà một mình. Lợi dụng lúc này, Tiên đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N.

Trong lúc gã "yêu râu xanh" đang thực hiện hành vi cầm thú thì hàng xóm chị T. đi ngang qua phát hiện sự việc nên hô hoán. Người dân xung quanh lập tức khống chế, bắt giữ tên Tiên giao cho công an địa phương.

Hiện Công an huyện Long Điền đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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