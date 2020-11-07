An Giang: Bắt 3 thanh thiếu niên hiếp dâm bé gái 10 tuổi sau cuộc nhậu

Xã hội 07/11/2020 14:48

Sau cuộc nhậu, Sơn dụ dỗ bé K. quan hệ với mình thì sẽ cho tiền chơi game. Tiếp đó, Bảo và Quí cũng thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), Phan Thanh Bảo (21 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) và cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Văn Quí (14 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi.

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Nguyễn Văn Sơn (áo đỏ) và Phan Thanh Bảo - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin đăng tải trên Thanh Niên, khoảng 21 giờ ngày 1/11, Nguyễn Văn Sơn đang dọn dẹp bàn ghế tại khu vực công viên thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới thì gặp Phan Thanh Bảo, Nguyễn Văn Quí và bé K. (10 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới).

Khoảng 15 phút sau, cả nhóm về phòng trọ của Sơn ở gần đó để uống rượu. Trong lúc nhậu, Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái 10 tuổi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Sơn dụ dỗ bé K. quan hệ với mình rồi cho tiền chơi game.

Sau đó, 3 đối tượng đưa bé K. đến khu đất trống vắng người ở gần đó và thay nhau thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, cả xóm quay lại phòng trọ củ Sơn ngủ. Đến khoảng 18 giờ ngày 2/11, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, 3 đối tượng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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