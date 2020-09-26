Rơi từ lan can cầu thang tầng 3 chung cư, bé trai 20 tháng tuổi nguy kịch

Xã hội 26/09/2020 12:57

Trong lúc chạy chơi trên hành lang, bé trai 20 tháng tuổi rơi từ lan can cầu thang tầng 3 chung cư và bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 20 tháng tuổi rơi từ lan can cầu thang tầng 3 một chung cư trên địa bàn thị trấn Hiệp Phước.

Theo thông tin trên Người Lao Động, khoảng 12 giờ ngày 25/9, bé trai sinh sống trong 1 căn hộ tại chung cư này ra ngoài hành lang lầu 3 của toà nhà B4 chơi. Tại đây, bé đu 2 chân xuống dưới lan can cầu thang thì bất ngờ bị rơi xuống phía dưới.

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Bé trai 20 tháng tuổi chạy chơi 1 mình tại hành lang chung cư trước khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Dân Trí
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Đoạn lan can mà cháu bé bị lọt rơi xuống bên dưới - Ảnh: Người Lao Động

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Đồng Nai rồi chuyển tiếp qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng chấn thương nặng, tụ máu phần đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Hiệp Phước đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh trong chung cư để làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Đồng Nai tai nạn trẻ em tai nạn thương tâm

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