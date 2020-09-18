Sau khi nghe tiếng động lớn dưới sân, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện cô gái trẻ tử vong.

Trao đổi với báo chí, Công an quận 9 (TP. HCM) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cô gái trẻ tử vong trên địa bàn.

Khu vực người dân phát hiện cô gái trẻ tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17/9, người dân sống tại Block B một chung cư ở góc đường số 1 (phường Phước Long B, quận 9) nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện một cô gái nằm bất động dưới đất. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, nạn nhân có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.T (26 tuổi, quê Đắk Lắk). Được biết, nạn nhân đang sống với chị ruột và anh rể tại một căn hộ trên tầng 16, Block B của chung cư này.

Theo chia sẻ của người thân, nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm từ lâu, đến ngày hôm qua thì xảy ra sự việc đau lòng. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-tre-roi-tu-tang-16-chung-cu-xuong-dat-tu-vong-o-tp-hcm-nguoi-than-he-lo-thong-tin-dau-long-380435.html