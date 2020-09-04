Vụ nam công nhân sửa điều hòa rơi từ tầng 18 chung cư tử vong: Xót xa cảnh cha mẹ khóc ngất bên thi thể con

Xã hội 04/09/2020 16:45

Nam công nhân sửa điều hòa rơi từ tầng 18 chung cư tử vong. Có mặt tại hiện trường, cha mẹ nạn nhân khóc ngất gọi tên con khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Khoảng 12 giờ 15 ngày 4/9, người dân đi ngang qua đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện một thứ gì đó rơi từ tầng cao chung cư xuống đất gây tiếng động lớn.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện một nam giới nằm bất động tại lối đi lên xuống tầng hầm chung cư nên báo công an. 

Nhận được tin, Công an phường Láng Hạ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời báo tin cho người thân nạn nhân.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là công nhân sửa điều hoà đang làm việc tại khu vực tầng áp chót toà nhà 19 tầng. Sau khi rơi từ tầng 18, nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Theo thông tin đăng tải trên Pháp Luật & Bạn Đọc, tại hiện trường, mẹ nam thanh niên liên tục khóc ngất, phải nhờ người thân dìu đỡ mới có thể đứng vững, còn người cha ngồi lặng lẽ bên thi thể con trai, ánh mắt thất thần khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa. 

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Mẹ nạn nhân khóc ngất bên thi thể con trai - Ảnh: Internet
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Gương mặt thất thần của người cha khiến ai nấy xót xa - Ảnh: Internet

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Người dân kể lại giây phút bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư tử vong: "Cháu bé xinh xắn lắm, chúng tôi không ai cầm được nước mắt"

Người dân kể lại giây phút bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư tử vong: "Cháu bé xinh xắn lắm, chúng tôi không ai cầm được nước mắt"

Ông T. - bảo vệ gần chung cư cho hay, khi thấy có tiếng động lớn ông chạy lại thì thấy một cháu bé nằm bất động dưới đất. Hôm nay, bố mẹ cháu bé đi làm, cháu ở nhà với cậu thì không may xảy ra chuyện.

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn thương tâm rơi từ tầng cao chung cư

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