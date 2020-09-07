Rơi nước mắt cảnh người mẹ nghèo đếm từng đồng bạc lẻ để mua điện thoại cũ cho con

Đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ đếm từng đồng tiền lẻ để mua điện thoại cho con khiến ai cũng cay mắt. Hiện hình ảnh xúc động này đang gây bão khắp các diễn đàn.

Nuôi một đứa trẻ trưởng thành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Trong suốt quãng thời gian đó, cha mẹ ngày càng vất quả hơn bởi càng lớn càng phải chi tiêu nhiều cho con. Dù mang gánh nặng trên vai nhưng họ luôn mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho con cái.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ đếm từng đồng tiền lẻ để mua điện thoại cho con khiến ai cũng cay mắt.

Câu chuyện được một nữ sinh chia sẻ trên mạng xã hội: “Mẹ và em trai đi làm, gom tiền mua điện thoại cho chị gái lớp 12. Lại nhớ ngày xưa mẹ và các em gom tiền đi mót cà phê mua xe đạp cho mình đi học. Thương!”.

Hình ảnh xúc động này đang gây bão khắp các diễn đàn - Ảnh: FB

Theo nội dung đoạn clip đang gây bão mạng xã hội, một người phụ nữ có vẻ ngoài khắc khổ, quần áo cũ kỹ đếm từng tờ tiền lẻ để đưa cho chủ cửa hàng, mua chiếc điện thoại cảm ứng cũ.

Đây có lẽ là số tiền mà người mẹ đã tích cóp suốt một thời gian dài để có thể mua cho con gái một món quà khích lệ vào đầu năm học mới.

Xúc động trước tấm lòng của người mẹ, chủ cửa hàng điện thoại đã bán rẻ cho người phụ nữ này và cho biết nếu có cơ hội gặp lại sẽ tặng cho gia đình món quà nhỏ.

Cuối cùng, người chủ cửa hàng điện thoại đã bán rẻ cho hai mẹ con này - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, hình ảnh xúc động này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều hy vọng gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn, cô nữ sinh sẽ được học hành đến nơi đến chốn để sau này chăm lo cho mẹ và em trai.

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