Rơi nước mắt bức thư bé trai lớp 5 gửi bố mẹ đã ly hôn: 'Con muốn mẹ dành thời gian cho con và em bé'

Vì bố mẹ ly hôn, cậu bé sống với ông bà nên thiếu vắng sự chăm sóc, yêu thương của đấng sinh thành. Dù vậy, cậu bé 11 tuổi vẫn cố gắng hết sức để đạt điểm tốt. Bức tâm thư của cậu bé khiến ai nấy đều xót xa.

Trong những gia đình có bố mẹ ly hôn, con cái luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đôi khi chỉ vì thiếu vắng tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ mà không ít trẻ rơi vào tình trạng trầm cảm hoặc bị kẻ xấu lợi dụng. Vì không có bố mẹ bên cạnh nên nỗi lòng của trẻ không ai có thể thấu hiểu. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bức tâm thư của cậu bé lớp 5 gửi đến người mẹ đã có gia đình mới khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Trong thư, cậu bé viết: “Gửi mẹ kính yêu, đã gần 3 năm không có mẹ đi cùng trên chặng đường khó khăn của con. Ngày hôm nay là ngày họp phụ huynh. Con có nhiều điều muốn nói, năm nay con muốn học giỏi để bố mẹ vui lòng nhưng con xin lỗi vì con làm bố mẹ buồn. Con sẽ làm lại và sẽ cố gắng. Con nghĩ mình sắp làm được thì con lại bị áp lực, lúc đó con quá mệt để đạt được mục tiêu.

Bức tâm thư của bé trai sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn khiến ai nấy đều không khỏi xúc động - Ảnh: Facebook Lúc đó con tưởng con bị trầm cảm vì không có bố mẹ ở bên cạnh thì lúc đó bố đã về. Một người đã chia sẻ cùng con, bảo con phải cố gắng để con vượt lên tất cả. Con muốn mẹ dành thời gian cho con và em bé. Con biết bố mẹ ly hôn từ khi con còn bé. Nếu thành tích của con chưa vừa ý bố mẹ thì con xin bố mẹ đừng buồn vì con đã cố gắng hết sức. Hôm trước con bị bỏng chân, con biết bố mẹ rất lo lắng cho con nhưng bố mẹ đừng lo lắng quá, vì con cũng đã là học sinh lớp 5, con cũng đã trưởng thành. Con biết con thiếu sự chăm sóc của hai người. Mục tiêu của con là đạt được 2 chữ A. Ông và bà quá nghiêm khắc, ngày nào ông bà cũng mắng con, khiến con nghĩ không bao giờ gặp bố”. Dù phải sống xa bố mẹ nhưng cậu bé vẫn cố gắng mạnh mẽ, học tốt để bố mẹ vui lòng - Ảnh minh họa: Internet Được biết đây là bức thư của một bé trai lớp 5 gửi cho mẹ mình nhân ngày họp phụ huynh. Theo chia sẻ của người đăng tải (được cho là bố của bé trai) trên mạng xã hội thì anh và vợ ly hôn khi con mới được 1,5 tuổi. Từ đó bé sống với mẹ, đến khi 8 tuổi bé được bố đón về. Vì mẹ đã có gia đình mới và sinh em bé còn bố đi làm xa nên bé sống với ông bà. Chính vì vậy, đôi lúc cậu bé cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.

Sau khi đọc được những dòng tâm sự của con trai, người bố không cầm được nước mắt, tự hứa sẽ cố gắng bù đắp cho con. Ngoài ra, anh cũng nhắn nhủ đến những cặp vợ chồng ly hôn rằng: “Qua đây cũng mong những người bố mẹ nên quan tâm, chăm sóc và tâm sự với con cái nhiều hơn. Để có thể nắm bắt được tâm lý con trẻ trước khi quá muộn, nhất là với những bố mẹ đã ly hôn. Người lớn có thể lấy vợ, lấy chồng chỉ có con cái là người thiệt thòi nhất thôi”. Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Ai nấy đều không khỏi xúc động trước nỗi lòng của cậu bé. Mọi người hy vọng sau bức tâm thư này, gia đình sẽ quan tâm đến bé nhiều hơn.

Tâm thư cậu bé lớp 4 gửi bố mẹ khiến nhiều phụ huynh lặng người: ‘Lúc bị điểm kém bố mẹ đánh con, con chỉ nghĩ đến cái chết’ Với mong muốn con mình trở nên giỏi giang, không ít phụ huynh tạo áp lực cho các bé. Tuy nhiên, họ không biết rằng điều này có thể khiến trẻ có những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-nuoc-mat-buc-thu-be-trai-lop-5-gui-bo-me-da-ly-hon-con-muon-me-danh-thoi-gian-cho-con-va-em-be-339467.html