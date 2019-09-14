Người bố nhặt ve chai bị tật lặng lẽ chở con đi xem rước đèn gây xúc động: 'Trung thu chỉ cần bên bố, dù bố là ai'

Tết Trung thu, trẻ em cả nước háo hức cầm lồng đèn đi chơi. Thế nhưng có những đứa trẻ, vì hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể đứng xem. Những hình ảnh xúc động được chia sẻ trong đêm hội trăng rằm khiến nhiều người rưng rưng.

Đêm qua, khắp nơi trên cả nước nô nức mừng Tết Trung thu. Vào dịp này, chúng ta có thể bắt gặp cảnh trẻ em mang những chiếc lồng đèn xinh đẹp được bố mẹ mua cho đi rước đèn. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những đứa trẻ âm thầm đứng ngoài cuộc vui ấy. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều ông bố, bà mẹ không thể mua cho con chiếc đèn Trung thu vui chơi cùng bè bạn. Trong đêm lễ hội tưng bừng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh xúc động, ghi lại khoảnh khắc những đứa trẻ nghèo đứng xem mọi người nô nức chơi đùa khiến ai nấy đều rưng rưng.

Người bố nhặt ve chai có hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể cho con gái đứng xem các bạn nô nức chơi đùa - Ảnh: Internet Trong số đó, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai bố con lẳng lặng đứng xem trước nơi người ta tổ chức Trung thu cho trẻ em nhận được rất nhiều chia sẻ từ cư dân mạng. Theo đó, người bố làm nghề nhặt ve chai, trên chiếc xe đạp cũ chất đầy vỏ lon bia và giấy cũ, đứa con gái nhỏ thì bám theo bố ngồi vào yên xe. Trong lúc mọi người đang nô nức rước đèn thì 2 bố con chăm chú nhìn vào sân chơi rực rỡ, được trang trí lung linh. Dù nghèo khó nhưng cô bé vẫn hạnh phúc vì luôn có bố bên cạnh - Ảnh: Internet Người chụp được bức ảnh chia sẻ trên các diễn đàn: “Trung thu chỉ cần bên bố, dù bố là ai.

Ông bố bị tật méo miệng, giật giật quay lại nhìn mình. Lúc ấy cảm động không thể chụp nổi. Mình đứng lặng mãi mới có thể chụp được ảnh chia sẻ khoảnh khắc ấm áp này. Đứa bé rất xinh, ăn mặc giản dị ôm lấy vai bố để xem. Có lẽ, đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời em”. Sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, một bức ảnh khác chụp lại khoảnh khắc người mẹ bán hàng rong bên đường đeo chiếc mũ lân cho con cũng gây xúc động không kém. Người mẹ lấm lem ngồi bên đường với ngổn ngang hàng hóa, tươi cười đội chiếc mũ lân nho nhỏ cho con. Nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ khiến ai cũng rưng rưng nước mắt. Những khoảnh khắc giản dị này chính là ký ức chẳng thể nào quên của những đứa trẻ lớn lên trong cảnh cơ hàn - Ảnh: Internet Những khoảnh khắc ấy dù giản dị nhưng đáng yêu biết bao. Nó khiến bao người bồi hồi nhớ lại tuổi thơ đã qua. Nơi đó có bố, có mẹ, có gia đình ấm áp và cuộc sống vô tư chẳng phải lo nghĩ nhiều.

Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu Hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót sexy trước mặt các em nhỏ trong đêm Trung thu khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.

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