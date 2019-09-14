Người bố nhặt ve chai bị tật lặng lẽ chở con đi xem rước đèn gây xúc động: 'Trung thu chỉ cần bên bố, dù bố là ai'

Xã hội 14/09/2019 14:22

Tết Trung thu, trẻ em cả nước háo hức cầm lồng đèn đi chơi. Thế nhưng có những đứa trẻ, vì hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể đứng xem. Những hình ảnh xúc động được chia sẻ trong đêm hội trăng rằm khiến nhiều người rưng rưng.

Đêm qua, khắp nơi trên cả nước nô nức mừng Tết Trung thu. Vào dịp này, chúng ta có thể bắt gặp cảnh trẻ em mang những chiếc lồng đèn xinh đẹp được bố mẹ mua cho đi rước đèn. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những đứa trẻ âm thầm đứng ngoài cuộc vui ấy. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều ông bố, bà mẹ không thể mua cho con chiếc đèn Trung thu vui chơi cùng bè bạn. 

Trong đêm lễ hội tưng bừng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh xúc động, ghi lại khoảnh khắc những đứa trẻ nghèo đứng xem mọi người nô nức chơi đùa khiến ai nấy đều rưng rưng.

hinh anh xuc dong 1
Người bố nhặt ve chai có hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể cho con gái đứng xem các bạn nô nức chơi đùa - Ảnh: Internet

Trong số đó, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai bố con lẳng lặng đứng xem trước nơi người ta tổ chức Trung thu cho trẻ em nhận được rất nhiều chia sẻ từ cư dân mạng. Theo đó, người bố làm nghề nhặt ve chai, trên chiếc xe đạp cũ chất đầy vỏ lon bia và giấy cũ, đứa con gái nhỏ thì bám theo bố ngồi vào yên xe. Trong lúc mọi người đang nô nức rước đèn thì 2 bố con chăm chú nhìn vào sân chơi rực rỡ, được trang trí lung linh.

hinh anh xuc dong 2
Dù nghèo khó nhưng cô bé vẫn hạnh phúc vì luôn có bố bên cạnh - Ảnh: Internet

Người chụp được bức ảnh chia sẻ trên các diễn đàn: “Trung thu chỉ cần bên bố, dù bố là ai.

Ông bố bị tật méo miệng, giật giật quay lại nhìn mình. Lúc ấy cảm động không thể chụp nổi. Mình đứng lặng mãi mới có thể chụp được ảnh chia sẻ khoảnh khắc ấm áp này. Đứa bé rất xinh, ăn mặc giản dị ôm lấy vai bố để xem. Có lẽ, đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời em”.

Sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. 

Bên cạnh đó, một bức ảnh khác chụp lại khoảnh khắc người mẹ bán hàng rong bên đường đeo chiếc mũ lân cho con cũng gây xúc động không kém. Người mẹ lấm lem ngồi bên đường với ngổn ngang hàng hóa, tươi cười đội chiếc mũ lân nho nhỏ cho con. Nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ khiến ai cũng rưng rưng nước mắt.

hinh anh xuc dong 3
Những khoảnh khắc giản dị này chính là ký ức chẳng thể nào quên của những đứa trẻ lớn lên trong cảnh cơ hàn - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc ấy dù giản dị nhưng đáng yêu biết bao. Nó khiến bao người bồi hồi nhớ lại tuổi thơ đã qua. Nơi đó có bố, có mẹ, có gia đình ấm áp và cuộc sống vô tư chẳng phải lo nghĩ nhiều.

Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu

Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu

Hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót sexy trước mặt các em nhỏ trong đêm Trung thu khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội Tết Trung thu bức ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản