Mẹ qua đời trên đường đi sinh, bé trai hôn di ảnh lần cuối khiến nhiều người xúc động

Xã hội 04/07/2019 16:22

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh gây xúc động ghi lại hình ảnh cậu bé hôn vào di ảnh mẹ lần cuối.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, trên đường đi sinh con thứ 4, người phụ nữ không may vỡ tử cung dẫn đến mất cả mẹ lẫn con. Trong đám tang, có một bức ảnh gây xúc động khiến nhiều người không kiềm chế được nước mắt. Một đứa trẻ chỉ khoảng 2 – 3 tuổi, đầu đội khăn tang hôn vào bức di ảnh của người mẹ.

Theo Một thế giới, người phụ nữ tử vong là chị T.N (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội), mang thai được 38 tuần. Khi chuyển dạ, chị bắt taxi đến bệnh viện, không may bị vỡ tử cung và qua đời, đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được.

Được biết, đây là đứa con thứ 4 của vợ chồng chị, 3 người con trước chị T.N đều sinh bằng phương pháp mổ. Trong đám tang của chị T.N, khoảnh khắc cậu con trai nhỏ cúi người hôn di ảnh mẹ lần cuối khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Có lẽ cậu bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những gì đang xảy ra với gia đình mình.

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Bức ảnh gây xúc động được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ trên Facebook - Ảnh: Facebook

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời an ủi, chia buồn với gia đình nạn nhân thì cũng không ít người tò mò tại sao chị lại mang thai đến 4 lần vì điều này rất nguy hiểm.

“Thông thường bác sĩ khuyên phụ nữ chỉ nên sinh con bằng phương pháp mổ 2 lần thôi, không hiểu sao gia đình lại để chị mang thai tận 4 lần. Nhưng dù sao người cũng đã mất rồi, mong chị yên nghỉ”, H.N bình luận.

“Nhìn con mà đau lòng quá, hy vọng sau này con sẽ lớn lên khỏe mạnh, sống hạnh phúc để mẹ con ra đi thanh thản”, một người dùng mạng xã hội đau lòng.

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng bức ảnh này hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

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