Khoảng 18h45’ vụ án mạng xảy ra khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ VOV, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Đ.M.P. (SN 1963, trú tại Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng dao đâm bà B.T.S. (SN 1965) và chị V.T.H. (SN 1993, là con bà S.) cùng ở khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều làm cả hai tử vong.

Sau khi gây ra vụ án mạng, hung thủ đã lấy xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: VOV

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Công an thị xã Đông Triều đang tiến hành truy bắt đối tượng và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cà Mau: Lén thủ sẵn dao rồi đâm bạn nhậu tử vong trên xe ô tô Vào ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào ngày 11/3.

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