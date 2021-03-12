Cà Mau: Lén thủ sẵn dao rồi đâm bạn nhậu tử vong trên xe ô tô

Xã hội 12/03/2021 22:20

Vào ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào ngày 11/3.

Theo Công an nhân dân, ngày 11/3, nhóm 4 người gồm: Lê Văn Quốc (SN 1988, ngụ Kiên Giang); Lưu Văn Ngon (SN 1990, ngụ Bạc Liêu); Nguyễn Chí Tâm (SN 1974, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) và Nguyễn Thị Nhi (SN 1983, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) tổ chức nhậu tại phòng trọ của Nhi. 

Sau cuộc nhậu, Quốc nói Nhi đưa qua thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) để kiếm tiền trả nợ cho Nhi. Sau đó, Nhi gọi điện thoại cho người anh Linh (tài xế xe dịch vụ) đến chở 4 người đi.

an mang 1
 Trước khi lên xe, Quốc lén giấu một con dao nhọn trong người - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, trong lúc nhậu giữa Quốc, Tâm, Ngon đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Vì vậy, trước khi lên xe, Quốc lén giấu một con dao nhọn trong người. 

Khi lên xe, 3 người tiếp tục cãi nhau, Quốc liền rút dao đâm vào Ngon nhiều nhát, rồi quay sang đâm Nhi. Thấy bạn bị đâm, Tâm chụp tay cầm dao của Quốc giữ lại. 

Tài xế Linh dừng xe, Quốc buông dao, lao ra ngoài bỏ trốn. Anh Linh đưa 3 người đến Bệnh viện đa khoa huyện Cái Nước cấp cứu nhưng Ngon đã tử vong. Nhi và Tâm bị thương nhẹ. 

Hiện, vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kon Tum: Bị dúi đầu vào chậu rửa bát, vợ cầm dao đâm chết chồng

Kon Tum: Bị dúi đầu vào chậu rửa bát, vợ cầm dao đâm chết chồng

Vì mâu thuẫn cãi nhau, Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) cầm dao đâm vào ngực chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   đâm bạn nhậu tử vong dùng dao giết người cố ý giết người

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn