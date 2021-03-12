Vào ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào ngày 11/3.

Theo Công an nhân dân, ngày 11/3, nhóm 4 người gồm: Lê Văn Quốc (SN 1988, ngụ Kiên Giang); Lưu Văn Ngon (SN 1990, ngụ Bạc Liêu); Nguyễn Chí Tâm (SN 1974, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) và Nguyễn Thị Nhi (SN 1983, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) tổ chức nhậu tại phòng trọ của Nhi.

Sau cuộc nhậu, Quốc nói Nhi đưa qua thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) để kiếm tiền trả nợ cho Nhi. Sau đó, Nhi gọi điện thoại cho người anh Linh (tài xế xe dịch vụ) đến chở 4 người đi.

Trước khi lên xe, Quốc lén giấu một con dao nhọn trong người - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, trong lúc nhậu giữa Quốc, Tâm, Ngon đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Vì vậy, trước khi lên xe, Quốc lén giấu một con dao nhọn trong người.

Khi lên xe, 3 người tiếp tục cãi nhau, Quốc liền rút dao đâm vào Ngon nhiều nhát, rồi quay sang đâm Nhi. Thấy bạn bị đâm, Tâm chụp tay cầm dao của Quốc giữ lại.

Tài xế Linh dừng xe, Quốc buông dao, lao ra ngoài bỏ trốn. Anh Linh đưa 3 người đến Bệnh viện đa khoa huyện Cái Nước cấp cứu nhưng Ngon đã tử vong. Nhi và Tâm bị thương nhẹ.

Hiện, vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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