Vì mâu thuẫn cãi nhau, Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) cầm dao đâm vào ngực chồng.

Theo nguồn tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại, vào ngày 12/3, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) để điều tra về tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Th. (42 tuổi, chồng của Thảo).

Đối tượng Thảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại

Theo Công an tỉnh Kon Tum, trước đó, khoảng 13h ngày 8/3, Thảo cùng chồng là anh Nguyễn Văn Th. đang ngồi ăn cơm tại số nhà 11 A Dừa, thành phố Kon Tum thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc đó, anh Th. đã dùng tay nắm tóc chị Thảo rồi dúi đầu chị vào chậu rửa bát ở phòng bếp.

Thấy trong chậu rửa chén có sẵn 1 con dao nhọn nên Thảo đã lấy và đâm vào ngực chồng khiến anh Th. tử vong ngay sau đó.

Được biết, cặp vợ chồng có 4 người con, trong đó có 1 cháu 9 tuổi, 1 cháu 6 tuổi và 2 cháu 2 tuổi.

Hiện, Nguyễn Thị Thảo được cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Kon Tum cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

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