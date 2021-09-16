Quảng Ninh bắt buộc cách ly tập trung thêm 7 ngày với người đã hoàn thành cách ly ở nơi khác

Xã hội 16/09/2021 14:10

Những người hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành khác, khi về Quảng Ninh sẽ phải tiếp tục cách ly y tế bắt buộc thêm 7 ngày tại cơ sở cách ly trong tỉnh trước khi về theo dõi y tế tại nhà 7 ngày.

Theo Vietnamplus/TTXVN đưa tin, những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác, khi trở về Quảng Ninh phải tiếp tục cách ly y tế bắt buộc thêm 7 ngày tại cơ sở cách ly trong tỉnh trước khi về nhà theo dõi y tế trong 7 ngày (trừ chuyên gia, người lao động nước ngoài đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và hoàn thành cách ly tập trung theo quy định).

Đây là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất của tỉnh Quảng Ninh sau khi tại địa phương xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung ở các địa phương có dịch trở về.

UBND Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các địa phương, các sở, ngành, đơn vị kiểm soát chặt chẽ tất cả những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác trở về; thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người từ tỉnh ngoài về địa phương, đặc biệt là từ các địa bàn có dịch.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp người về không khai báo; chỉ đạo bố trí phương tiện đón người trở về từ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; thực hiện quản lý chặt chẽ đối với người hoàn thành cách ly, người về từ các vùng có dịch và lái xe vận chuyển.

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Những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác, khi trở về Quảng Ninh phải tiếp tục cách ly y tế bắt buộc thêm 7 ngày tại cơ sở cách ly trong tỉnh - Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, các chốt kiểm soát ra, vào tỉnh cũng kiểm tra chặt chẽ các trường hợp trên, thông tin ngay cho Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch của huyện, thị xã, thành phố về các trường hợp người trở về để thống nhất bố trí phương tiện đón về khu cách ly, thực hiện công tác tổ chức, giám sát theo quy định.

Yêu cầu chính quyền các địa phương có chốt kiểm soát, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường đủ lực lượng trực tại chốt; rà soát lại quy trình phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát; niêm yết công khai các quy định đối với người ra, vào tỉnh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học, các chợ dân sinh, chợ đầu mối; tiếp tục xét nghiệm sàng lọc bắt buộc đối với tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm,…

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